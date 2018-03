2 CSGT bị tông văng khi làm nhiệm vụ: Nhóm tài xế khai gì?

(VTC News) - Ngày 9/3, Công an tỉnh Bình Dương hoàn tất công tác lấy lời khai ban đầu đối với nhóm thanh niên trong vụ tài xế chở thuốc lá lậu tông 2 chiến sĩ CSGT nguy kịch trên địa bàn tỉnh.

Nhóm buôn thuốc lá lậu tông các CSGT khi làm nhiệm vụ bao gồm: Nguyễn Thanh Phú (23 tuổi, quê quán TP Vinh, Nghệ An), Đỗ Tấn Chức (27 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) và Hoàng Thị Toan (31 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM).

Xe mô tô đặc chủng của CSGT bị đâm văng lên vỉa hè.

Bước đầu, nhóm thanh niên này khai nhận, khoảng 1h sáng ngày 7/3, Phú, Chức cùng Toan dùng hai xe ôtô hiệu Innova mang BKS 51A – 825.79 và xe bán tải hiệu Ford Rager mang BKS: 60C – 402.80 đi từ TP Biên Hòa (Đồng Nai) đến cửa khẩu Tho Mo (tỉnh Long An) để mua thuốc lá lậu.

Tại đây, nhóm người này mua 12.850 gói thuốc lá hiệu 555 rồi vận chuyển về TP Biên Hoà để tiêu thụ. Trên đường vận chuyển từ Mỹ Phước - Tân Vạn (thuộc địa bàn TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), bị tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an Bình Dương, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Dương yêu cầu dừng xe để kiểm tra, Phú không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy khiến lực lượng chức năng phải sử dụng 3 xe mô tô đặc chủng để truy đuổi.

Đến Ngã tư Siza (thuộc phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một), Đỗ Tấn Chức lái ô tô hiệu Ford Ranger BKS 60C - 402.80 chở Hoàng Thị Toan chạy từ phía sau tới, tông trực diện vào xe mô tô đặc chủng của CSGT để giải vây cho Phú.

Quá trình bị truy đuổi, Đỗ Tấn Chức chạy ô tô cản đường và tông 2 lần liên tiếp vào lực lượng công an, khiến trung sĩ Nguyễn Văn Hải bị thương nặng.

Khi đến khu vực vòng xoay An Phú (phường An Phú, TX Thuận An), 2 xe ô tô chia làm hai hướng bỏ chạy.

Chức chạy xe bán tải đến đường Bùi Thị Xuân (thuộc phường Tân Bình, TX Dĩ An), tiếp tục tông vào môtô đặc chủng do trung úy Lựa cầm lái chở theo thượng sĩ Tân khiến 2 CSGT này văng xuống đường, bị thượng nặng.

Sau khi tông vào xe đặc chủng, xe ô tô bán tải bị nổ hai bánh sau và đâm vào trụ đèn đường.

Vừa bước xuống xe, Chức và Toan bị cảnh sát ập đến khống chế. Còn Phú lái xe Innova bỏ chạy và bị lực lượng cảnh sát chặn bắt giữ tại khu vực phường Thái Hoà (TX Tân Uyên).

Qua khám nghiệm ban đầu, lực lượng chức năng thu giữ được nhiều thùng thuốc lá lậu trên xe của các đối tượng này.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ 3 đối tượng Chức, Phú và Toan để điều tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cả Phú và Chức có kết quả dương tính với chất ma tuý.

Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan công an sẽ chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát để khởi tố vụ án “Chống người thi hành công vụ”, “Buôn lậu”.

Công an Bình Dương cũng xem xét, làm rõ các tình tiết vụ án để khởi tố nhóm nghi can về hành vi Giết người.

Video: Tài xế tông CSGT văng lên nắp capo rồi bỏ chạy

Minh Hải