Hai cán bộ ĐH Bách khoa Đà Nẵng tham ô 86 tỷ đồng: Bắt giam nguyên hiệu trưởng

Tối 23/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Quang Vinh (61 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), nguyên hiệu trưởng Đại học Bách khoa Đà Nẵng về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi sai phạm của ông Vinh và trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính của Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng là Hoàng Quang Huy (34 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã tạo điều kiện để Lâm Thị Hồng Tâm (50 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), thủ quỹ của trường này thực hiện hành vi tham ô tài sản trong thời gian từ năm 2021 đến tháng 12/2022 với tổng số tiền trên 80 tỷ đồng.

Bị can Đoàn Quang Vinh, nguyên hiệu trưởng Đại học Bách khoa Đà Nẵng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cụ thể, Vinh thực hiện việc ký séc cho bà Tâm nhưng séc không có nội dung, không có văn bản đề xuất phương án chi và chứng từ dự toán chi. Sau khi ký séc, Vinh không kiểm tra số tiền đã rút là bao nhiêu, có thực hiện việc nhập quỹ tiền mặt hay không, chi thực tế vào nội dung gì, chứng từ tài liệu chứng minh việc chi tiền là gì.

Từ những séc do Vinh ký, được sự giúp sức của Huy, Tâm nhiều lần rút tiền với tổng số 86 tỷ đồng.

Trước đó, VTC News đưa tin, tối 9/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can 2 cán bộ Đại học Bách khoa Đà Nẵng là Hoàng Quang Huy, trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính và Lâm Thị Hồng Tâm (thủ quỹ) để điều tra hành vi tham ô tài sản. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định 2 người này đã chiếm đoạt hơn 86 tỷ đồng.

Cụ thể, từ mối quan hệ thân thiết trong công việc, đầu năm 2021, Tâm nhờ Huy cho “mượn” 500 triệu đồng từ quỹ của Đại học Bách khoa nhằm giải quyết việc cá nhân.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam Đoàn Quang Vinh. (Ảnh: Công an cung cấp).

Do quỹ tiền mặt của trường không đủ nên Tâm xin phép Huy cho rút tiền từ tài khoản ngân hàng của trường.

Tính đến 5/2/2023, được sự giúp sức của Huy, Tâm đã nhiều lần rút tiền từ tài khoản của Đại học Bách khoa tổng cộng hơn 86 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân và chuyển cho một số người khác.

Cũng trong tối 9/2, công an thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Huy tại đường Thanh Lương 12, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ và nơi ở của Tâm tại đường Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, thu giữ một số tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án.

XUÂN TIẾN