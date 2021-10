2 ca dương tính SARS-CoV-2 mới ở Đà Nẵng từng dự đám tang

(VTC News) -

Tối 19/10, Sở Y tế Đà Nẵng thông tin về 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới được ghi nhận tại thành phố.

Cụ thể, trường hợp bệnh nhân N.V.A (tạm trú Quận 1, TP.HCM), hành nghề buôn bán bất động sản-đồ nội thất, đã nghỉ hơn 4 tháng nay). Bệnh nhân A. về từ TP.HCM trên chuyến bay Viet Jet 632 vào ngày 14/10, số ghế D8. Bệnh nhân đã được tiêm 2 mũi vaccine Astrazeneca phòng COVID-19 vào ngày 7/7 và 13/9.

Trường hợp bệnh nhân N.V.H (tru phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, là F1 (sống cùng nhà với trường hợp N.V.A), cũng về từ TP.HCM, đã được tiêm 1 mũi vaccine phòng COVID-19 vào ngày 27/8.

Lực lượng y tế tạm phong tỏa, xử lý khu vực liên quan 2 ca dương tính SARS-CoV-2 vfa ghi nhận.

Sở Y tế Đà Nẵng cũng công bố những địa điểm có yếu tố dịch tễ, liên quan đến bệnh nhân. Theo đó, từ 15-16h10 ngày 14/10, đi chuyến bay Viet Jet 632 về sân bay Đà Nẵng. Từ 16h10 ngày 14/10, đi xe taxi hãng Daco từ sân bay Đà Nẵng về 259 Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê.

Ngày 15 và 16/10, bệnh nhân dự đám tang tại 259 Lê Duẩn, phường Tân Chính. Trong chiều 16/10, đưa tang từ 259 Lê Duẩn, phường Tân Chính đến Nghĩa Trang Hòa Sơn.

Khoảng 7h ngày 18/10, bệnh nhân đến tiệm bánh mỳ Đồng Tiến trên đường Ông Ích Khiêm (đoạn gần Siêu thị GO- BigC cũ Đà Nẵng, gần các tiệm bán đồ điện). Khoảng 7h ngày 19/10, quán cháo cá trên đường Hùng Vương (đoạn gần Siêu thị GO - Big C cũ Đà Nẵng.

Sở Y tế đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các địa điểm, liên quan đến bệnh nhân hoặc có tiếp xúc hoặc nghi ngờ tiếp xúc với bệnh nhân lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất hoặc các cơ quan chức năng để cung cấp thông tin, được tư vấn, lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, áp dụng các biện pháp can thiệp y tế phù hợp.