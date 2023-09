2 bộ phận trên cơ thể đàn ông càng to càng khỏe mạnh

(VTC News) -

Với điều kiện vật chất ngày càng cải thiện, nhiều người bắt đầu học cách giữ gìn sức khỏe, theo đuổi mục tiêu sống thọ. Những yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe bạn như môi trường sống, chế độ ăn uống, di truyền.

Sống khỏe mạnh là mục tiêu của rất nhiều người. (Nguồn: Sohu)

Chúng ta có thể nhìn bề ngoài để nhận biết một người đàn ông có sức khỏe tốt hay yếu. Dưới đây là hai vị trí trên cơ thể đàn ông càng to, chứng tỏ càng khỏe mạnh.

Bàn tay to, dày

Những người sở hữu bàn tay to, lực khỏe, giúp họ có thể lao động, làm việc một cách thuận lợi. Đàn ông bàn tay to thường có chức năng gan và thận tốt, khả năng chống đỡ bệnh tật tốt hơn.

Ngoài ra, theo y học cổ truyền Trung Quốc, bàn tay to chứng tỏ nội tạng khỏe mạnh, người như vậy sẽ sống lâu hơn.

Mũi to

Theo nhân tướng học, những người mũi to, cánh mũi dày sẽ có số giàu sang. Tuy nhiên, nhiều người lại mặc cảm vì chiếc mũi to của mình, họ nghĩ rằng nó không hài hòa với khuôn mặt.

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, những người khỏe mạnh, sống thọ thường có mũi to hơn so với người khác.

Mũi to sẽ giúp bạn dễ dàng hít thở nhiều không khí hơn, lượng oxy trong máu được tăng lên sẽ làm chậm sự lão hóa của cơ thể. Ngoài ra, mũi to sẽ đóng vai trò như một “bộ lọc” vi khuẩn có hại trong không khí, từ đó ngăn ngừa được các bệnh do vi khuẩn tấn công, trong đó có bệnh về đường hô hấp.

Nguyên tắc “4 chữ C” trong cuộc sống giúp bạn khỏe mạnh, sống lâu:

Chăm chỉ vận động phù hợp với thể trạng sức khỏe

Chế độ ăn uống lành mạnh

Cười nhiều, tâm hồn luôn thư thái

Chăm chỉ nghỉ ngơi điều độ

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể bổ sung một số thực phẩm giúp bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ như rau lang, rau càng cua, rong biển, khoai sọ, tỏi, hoặc trái cây như táo, bơ, chuối.