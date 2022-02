19,2% bệnh nhân COVID-19 ở nước ta là trẻ em

(VTC News) -

Ngày 16/2, thông tin tại Hội nghị Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc về hướng dẫn, chăm sóc và điều trị cho trẻ em mắc COVID-19, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, tính từ đầu dịch COVID-19 đến nay, tỷ lệ mắc COVID-19 của trẻ em dưới 18 tuổi ở nước ta là 19,2%. Trong đó 4,8% trẻ 13-17 tuổi, 8% trẻ 6-12 tuổi, 2,8% trẻ 3-5 tuổi và 3,6% trẻ 0-2 tuổi.

Toàn quốc ghi nhận 165 trẻ mắc COVID-19 tử vong, chiếm 0,42% so với tử vong chung. Trong đó, trẻ 13-17 tuổi 0,11%, trẻ 6-12 tuổi 0,1% và trẻ 0-2 tuổi 0,18%.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại Hội nghị Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc về hướng dẫn, chăm sóc và điều trị cho trẻ em mắc COVID-19. (Ảnh: Báo Sức khoẻ đời sống)

Thông tin về tình hình mắc COVID-19 của trẻ em tại TP.HCM và một số cơ sở điều trị, TS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, tính đến ngày 7/2, trong tổng số 516.163 ca mắc COVID-19 của TP.HCM có 32.429 F0 là trẻ em từ 16 tuổi trở xuống, chiếm tỷ lệ 6,3%.

Qua phân tích 2.478 ca mắc COVID-19 tại TP.HCM cho thấy 165 ca trẻ ở mức độ nặng, nguy kịch, trong số này 13,9% trẻ thừa cân, béo phì, 8,5% có bệnh đi kèm.

Thời gian qua, Bộ Y tế đã và đang phối hợp chặt chẽ với Bộ GD&ĐT, UBND các tỉnh, thành phố, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, gấp rút chuẩn bị các điều kiện an toàn để có thể đón học sinh trở lại trường học tập trung. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trong bối cảnh mở cửa trở lại, dự kiến số trẻ mắc cao. Do vậy việc đảm bảo an toàn cho trẻ để phòng chống dịch bệnh là nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là những trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa tiêm vaccine.

"Rất may, số tử vong ở trẻ em rất ít, nhưng nhiệm vụ quan trọng hiện nay phải làm sao bảo vệ nghiêm ngặt nhóm thừa cân béo phì, đang điều trị bệnh nền, mạn tính, những trẻ bị suy giảm miễn dịch bởi khi các nhóm này nhiễm COVID-19 thì khả năng nguy cơ tử vong cao hơn", ông Khoa nhấn nói.

Theo Bộ Y tế, một trong những hoạt động góp phần vào thành công trong việc kiểm soát đại dịch là tổ chức hiệu quả chiến dịch tiêm chủng có quy mô lớn nhất trong lịch sử tiêm chủng tại Việt Nam. Đến nay, số vaccine COVID-19 đã tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 16.434.205 liều, trong đó, mũi 1 là 8.469.650 liều và mũi 2 là 7.964.555 liều.

Hiện 42/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 trên 90%; 13/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 80 đến dưới 90% và 8/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 57% đến dưới 80%.

Bộ Y tế cũng đang nỗ lực chuẩn bị để tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi.