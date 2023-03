17 điểm ùn tắc giao thông ở Hà Nội do rào chắn thi công làm thu hẹp lòng đường

(VTC News) -

Ngày 30/3, Sở GTVT Hà Nội tổ chức họp về tổ chức giao thông đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.

Theo Sở GTVT Hà Nội, trong công tác xử lý các điểm ùn tắc giao thông, Sở đã phối hợp cùng Phòng CSGT, Công an TP kiểm tra, rà soát trên địa bàn TP phát sinh 10 điểm, tổng số 37 điểm ùn tắc.

Ngoài nguyên nhân chung do lưu lượng phương tiện lớn, ý thức tham giao giao thông của người dân chưa cao, còn do 17 điểm rào chắn thi công các dự án làm thu hẹp lòng đường, 10 điểm do hạ tầng chưa đồng bộ, 10 điểm do quá tải kết cấu hạ tầng.

Đường Nguyễn Xiển (Hà Nội) dài hơn 1km có tới 8 lô cốt án ngữ, chiếm 2/3 mặt đường.

Thời gian qua, Sở GTVT chủ động phối hợp với Phòng CSGT, CATP và các đơn vị liên quan thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông tại 6/37 điểm ùn tắc gồm: Trung Văn – Tố Hữu, ngã ba Xa La – Cầu Bươu, Châu Văn Liêm – Lê Quang Đạo, Lê Văn Lương – Hoàng Minh Giám – Nguyễn Tuân, Lãng Yên – đê Nguyễn Khoái.

Đến hết tháng 2/2023, Sở GTVT thống nhất với Phòng CSGT, CATP xử lý được 3/37 điểm ùn tắc, gồm Châu Văn Liêm – Lê Quang Đạo, Đại La – Trần Đại Nghĩa, Ngã Tư Vọng.

Nhằm cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông, Sở GTVT Hà Nội tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư các công trình đang thi công trên địa bàn TP tổ chức phân luồng giao thông phù hợp với biện pháp thi công, đẩy nhanh tiến độ triển khai nhằm sớm thu hồi các vị trí rào chắn làm thu hẹp lòng đường, giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Đặc biệt, đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, Sở GTVT sẽ phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra, rà soát biện pháp thi công để có phương án tổ chức giao thông phù hợp đảm bảo linh hoạt, khoa học, thực tế.

Minh Tuệ