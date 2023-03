17 điểm kinh doanh của F88 tại Bắc Giang vi phạm

(VTC News) -

Ngày 27/3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, kết quả kiểm tra phát hiện 17/18 địa điểm kinh doanh của F88 Bắc Giang có một số tồn tại, vi phạm về điều kiện kinh doanh đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Công an tỉnh Bắc Giang kiểm tra hành chính tại F88 trên đường Lê Lợi- thành phố Bắc Giang. (Ảnh Công an Bắc Giang).

Kết quả bước đầu cho thấy, quá trình hoạt động, 17/18 địa điểm kinh doanh của F88 Bắc Giang có một số tồn tại, vi phạm về điều kiện kinh doanh đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như: Hoạt động cầm đồ khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; không lưu giữ bản sao giấy tờ tuỳ thân của người mang tài sản đến cầm cố; không thực hiện đầy đủ các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự; chưa vào đầy đủ thông tin khách hàng trong sổ quản lý; không bảo quản tài sản cầm cố hoặc bảo quản tài sản cầm cố không đúng nơi đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Được biết, 18 chi nhánh, địa điểm kinh doanh của Công ty cổ phần kinh doanh F88 tại Bắc Giang được đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật với 16 ngành, nghề nhưng đến nay mới hoạt động 4 lĩnh vực chủ yếu là: Cầm đồ (đối với các khách hàng vay trực tiếp tiền từ F88), ký gửi hàng hóa (đối với khách hàng vay tiền qua Ngân hàng CIMB), tư vấn bán bảo hiểm; thanh toán điện tử (điện, nước…).

Hiện Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 23/3, phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp Công an các huyện, thành phố của tỉnh đồng loạt kiểm tra hành chính 18 địa điểm kinh doanh của Chi nhánh Công ty cổ phần kinh doanh F88 tại Bắc Giang, bao gồm trụ sở chính và các điểm kinh doanh của chi nhánh công ty này trên địa bàn 9 huyện, thành phố Bắc Giang của tỉnh.

