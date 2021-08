16 người Hrê đi bộ từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi được hỗ trợ xe miễn phí

(VTC News) -

Tố 31/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã điều động ô tô và cán bộ chiến sĩ đưa 16 người quê huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi về quê tránh dịch sau khi họ bị chủ rừng bỏ rơi nhiều ngày qua.

16 người này đều là đồng bào dân tộc Hrê, trú huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, được chủ rừng thuê làm rừng tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang.

Khi Đà Nẵng phong tỏa, thời gian đầu mọi người được chủ rừng tiếp tế lương thực, nhưng gần đây mất liên lạc, bị “bỏ rơi” nên thiếu thốn lương thực, thực phẩm.

Công an TP Đà Nẵng hỗ trợ ô tô miễn phí đưa nhóm đồng bào Hrê từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi.

Nhận thông tin, chính quyền xã Hòa Bắc tiếp tế lương thực đủ dùng trong 10 ngày tới và vận động mọi người nên ở lại Đà Nẵng nhưng ngày 31/8, cả nhóm quyết đi bộ về quê.

Theo những lao động này, họ muốn về quê vì lo sợ dịch bệnh phức tạp, mắc kẹt dài ngày tại Đà Nẵng trong khi ở quê còn có con nhỏ, bố mẹ già cần được chăm sóc.

Sau khi test nhanh tất cả có kết quả âm tính SARS-CoV-2, Công an TP Đà Nẵng điều động ô tô đưa 16 người này về quê. Đồng thời, Công an Đà Nẵng cũng bố trí cán bộ chiến sỹ “hộ tống” đoàn, đảm bảo đưa mọi người về quê thực hiện cách ly an toàn.

Công an xã Hòa Bắc cũng tặng thêm nhu yếu phẩm để nhóm người này sử dụng trong thời gian cách ly theo quy định.