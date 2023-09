16 năm tù cho kẻ đâm xe vào Cảnh sát giao thông

(VTC News) -

Chiều 21/9, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên toà xét xử sơ thẩm theo hình thức trực tuyến và tuyên phạt Nguyễn Minh Lâm (SN 2001, trú Thôn Thế Hiên, xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) 16 năm tù về tội giết người theo quy định tại d khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Minh Lâm tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 22h20 ngày 15/1/2023, Tổ công tác của Đội CSGT, TT Công an huyện Tuy An (gồm các anh Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Duy Quang, Nguyễn Quốc Lưu Nhật) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát theo kế hoạch tại Km 01+100 ĐT641 thuộc Kp. Chí Thạnh, TT. Chí Thạnh, (Tuy An, T. Phú Yên).

Phát hiện Nguyễn Minh Lâm điều khiển xe mô tô trên đường ĐT641 theo hướng Đông - Tây không đội mũ bảo hiểm nên anh Hùng đến đứng tại lề đường phía Bắc, cầm dùi phát sáng, thổi còi và ra hiệu lệnh cho Lâm dừng xe để kiểm tra.

Lâm không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe tăng ga, tông trực diện vào người anh Hùng, làm anh Hùng văng ra xa khoảng 10m, ngã trên mặt đường. Anh Hùng được đưa đi cấp cứu, điều trị kịp thời.

Lâm cũng bị ngã văng ra nằm trên mặt đường, xe mô tô bị trượt dài một đoạn khoảng 15m.

Kết luận giám định pháp y: Anh Hùng bị gãy xương bướm hai bên, gãy 1/3 trên xương chày phải, vỡ mâm chày phải, vỡ xương ổ mắt, gãy cung gò má phải, gãy xương chính mũi, vỡ xoang hàm, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 66%. Gia đình Lâm bồi thường cho anh Hùng số tiền 30,8 triệu đồng.