150 người luân phiên múa rồng xanh dài 49m trong lễ hội Nghinh Ông

(VTC News) -

Sáng 20/8, hàng nghìn người đổ về các tuyến đường trung tâm TP. Phan Thiết (Bình Thuận) để hòa mình vào lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân năm 2022.

Theo thông lệ, lễ hội Nghinh Ông tổ chức 2 năm một lần, thường rơi vào các năm chẵn Dương lịch. Lễ hội năm nay, diễn ra trong 3 ngày - từ ngày 18 đến 20/8 (nhằm ngày 21 đến 23/7 Âm lịch) với mục đích bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân gian truyền thống.

Lễ hội Nghinh Ông năm 2022 được chia thành hai phần lễ và hội. Phần lễ với nhiều nghi thức dân gian truyền thống được các thế hệ người Hoa ở Phan Thiết bảo lưu và kế thừa như: Lễ thỉnh Thánh Mẫu, lễ thỉnh kinh, lễ yết Quan Thánh... Phần hội sôi động và đặc sắc với các hoạt động: Nghinh Ông xuất du, ca múa hát, biểu diễn văn nghệ…

Hộ quán Hải Nam diễu hành qua các trục đường ở TP. Phan Thiết

Ngay từ sáng 20/8, xuất phát từ Quan Đế Miếu, đoàn Nghinh Ông với hơn 1.000 người được hóa trang thành nhiều nhân vật truyền thuyết tham gia diễu hành trên các tuyến phố Nguyễn Huệ - Đinh Tiên Hoàng – Lý Thường Kiệt - Trưng Trắc - Trưng Nhị…

Trên các lộ trình Ông đi qua, mỗi Hội quán trình diễn những tiết mục đặc sắc của mình như múa hàm hương, gánh hoa, múa tiên học lễ hậu học văn, gánh hoa, múa lân-sư-rồng, thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh, xe Quan Âm...

Điều đặc biệt trong lễ hội là tiết mục 150 người luân phiên múa rồng xanh dài 49m đạt kỷ lục Việt Nam đã thu hút hàng chục nghìn người dân địa phương và du khách theo dõi.

Múa tiên học lễ hậu học văn

Xe Quan Âm chạy qua các tuyến phố ở TP Phan Thiết (Bình Thuận).

Du khách ghi lại những hình ảnh ấn tượng của lễ hội.

Anh Trí, du khách đến từ TP.HCM vui mừng cho biết: “Lần đầu tiên tôi được tham gia lễ hội này. Đây là một lễ hội truyền thống mang đậm sắc thái dân gian, với nhiều màu sắc đa dạng, phong phú, tạo nên một quang cảnh hết sức thú vị. Vừa rất tôn nghiêm, vừa vui và rất đẹp".

Người dân thắp hương cầu mong bình an đến với bản thân và gia đình.

Ông Lâm Kim Hổ đến từ TP.HCM chia sẻ: “Tôi và gia đình ra TP. Phan Thiết từ hôm qua. Tôi thấy lễ hội thật sự rất tuyệt vời, lễ hội Nghinh Ông của người Hoa ở Phan Thiết đã tồn tại từ lâu đời, quy tụ mọi hoạt động văn hóa tinh thần, vật chất được sàng lọc, duy trì qua nhiều thế hệ”.

Hoá trang thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh thu hút nhiều du khách quan tâm.

Điều đặc biệt trong lễ hội Nghinh Ông ở Bình Thuận là tiết mục 150 người luân phiên múa rồng xanh dài 49m đạt kỷ lục Việt Nam.

Rất đông đảo người dân và du khách đến xem lễ hội

Từ lâu lễ hội Nghinh Ông không còn là tín ngưỡng riêng của người Hoa ở Bình Thuận mà trở thành ngày hội của du khách và người dân địa phương.

Để Lễ hội diễn ra an toàn, TP Phan Thiết đã tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh đường phố tại các trục đường nơi đoàn diễu hành đi qua.