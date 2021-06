15 khoảnh khắc đẹp 'kinh điển' trong đám cưới của các sao Hollywood

Tháng 11/2017, Serena Williams kết hôn với doanh nhân Internet Alexis Ohanian ở New Orleans. Chia sẻ lý do lựa chọn New Orleans là nơi tổ chức đám cưới, siêu sao quần vợt cho biết: “Đó là thành phố yêu thích của anh ấy ngoài Brooklyn. Nó có ảnh hưởng của châu Âu và cũng là nơi có ẩm thực tuyệt vời. Địa điểm - Trung tâm Nghệ thuật Đương đại của New Orleans - là quyết định của cả hai chúng tôi. Hội họa và nghệ thuật là thứ mà tôi thực sự đam mê, vì vậy tôi cảm thấy thật tự nhiên và khác biệt khi kết hôn tại một bảo tàng nghệ thuật đương đại ”. Trong ngày cưới, Serena diện thiết váy của Alexander McQueen do Sarah Burton thiết kế.