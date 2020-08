13 thực phẩm tăng sức đề kháng trong dịch COVID-19 mà không gây béo

Trái cây thuộc họ cam quýt:

Vitamin C có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch nhờ làm tăng khả năng sản sinh bạch cầu trong máu. Cơ thể con người lại không thể tự tổng hợp vitamin C mà cần được cung cấp chất này thông qua các loại thực phẩm.

Các loại trái cây họ cam quýt như bưởi, cam, chanh… rất giàu vitamin C, giúp tăng sức đề kháng cho cả gia đình bạn, nhất là trẻ nhỏ.

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông cũng là nguồn cung cấp vitamin C rất dồi dào. Thậm chí, lượng vitamin C có trong ớt chuông đỏ nhiều gấp đôi so với các loại trái cây họ cam, quýt.

Không chỉ vậy, ớt chuông còn rất giàu beta carotene, dưỡng chất không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch mà còn giúp tăng sức đề kháng tự nhiên của da, chống lại các tác nhân gây hại, đặc biệt là vi khuẩn.

Bông cải xanh

Bông cải xanh chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe, bao gồm vitamin A, C, E, chất xơ và các chất chống oxy hóa khác. Đây là một trong những loại rau tốt nhất mà bạn có thể đưa vào chế độ ăn mỗi ngày.

Tuy nhiên, khi thêm bông cải xanh vào chế độ ăn, nên tránh chiên xào hoặc nấu quá chín bởi sẽ làm cho lượng vitamin và khoáng chất mất đi. Nên ăn sống hoặc hấp sơ qua trước khi ăn.

Gừng

Gừng có tính năng giảm viêm, đau họng và một số chứng viêm khác, giảm cảm giác buồn nôn. Nó cũng có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch.

Tỏi

Tỏi được thêm vào hầu hết các món ăn trên thế giới như loại hương liệu, gia vị làm gia tăng vị giác. Theo các nghiên cứu, việc tiêu thụ tỏi có thể giúp giảm huyết áp và làm chậm quá trình xơ cứng động mạch.

Ngoài ra, tỏi còn chứa rất nhiều vitamin C, giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Nghệ

Nghệ là loại gia vị được sử dụng khá phổ biến trong ẩm thực của nhiều quốc gia. Không chỉ tăng hương vị của món ăn, nghệ còn được dùng như loại thảo dược có tác dụng kháng viêm, chữa bệnh.

Ngoài ra, hàm lượng curcumin cao trong nghệ còn giúp chống cảm cúm, có lợi cho những vết thương ngoài da, giảm tình trạng thâm do sẹo mụn để lại.

Cải bó xôi

Đây là thực phẩm giúp tăng sức đề kháng bởi không chỉ giàu vitamin C mà còn có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, beta carotene. Những chất này giúp tăng khả năng chống viêm cho hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng của cơ thể và làn da.

Giống bông cải xanh, cải bó xôi đem lại nhiều lợi ích khi bạn trụng sơ; đừng nấu quá chín để đảm bảo các chất dinh dưỡng không bị mất đi. Việc trụng sơ này còn giúp tăng lượng vitamin A và giúp giải phóng nhiều chất dinh dưỡng hơn.

Sữa chua

Sữa chua chính là nguồn vitamin D tuyệt vời. Đây là dưỡng chất giúp tăng khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể, kích hoạt hiệu quả hệ miễn dịch, chống lại nhiều căn bệnh.

Khi thêm sữa chua vào chế độ ăn, nên chọn loại ít đường hoặc ăn kèm với các loại trái cây khác.

Hạnh nhân

Đây là nguồn thực phẩm cung cấp vitamin E hoàn hảo do chứa lượng chất béo tốt cho sức khỏe, giúp tăng cường hệ miễn dịch và ngăn ngừa bệnh tật, giúp da mịn màng.

Vitamin E là loại vitamin tan trong chất béo, điều đó đồng nghĩa với việc bạn phải ăn nhiều thực phẩm chứa chất béo tốt cho sức khỏe để cơ thể hấp thụ loại vitamin này.

Các loại hạt, chẳng hạn như hạnh nhân, thường chứa rất nhiều vitamin E và chất béo tốt. Theo các chuyên gia, nửa cốc hạt hạnh nhân cung cấp gần 100% lượng vitamin E được khuyến nghị hàng ngày.

Đủ đủ

Đu đủ cũng chứa rất nhiều vitamin C. Không những vậy, nó còn giàu papain, loại enzyme tiêu hóa có tác dụng chống viêm. Ngoài ra, đây còn là nguồn cung cấp kali, vitamin B và axit folic, những dưỡng chất có vai trò rất quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch.

Trà xanh

Trà xanh là chất chống oxy hóa tuyệt vời, rất giàu epigallocatechin gallate, EGCG (là chất tăng khả năng đề kháng), axit amin L-theanine tốt. L-theanine có thể hỗ trợ sản xuất các hợp chất chống vi trùng trong các tế bào miễn dịch lympho T của bạn.

Hải thuỷ sản có vỏ

Đây là nhóm thực phẩm được nhiều người nghĩ đến nhất khi muốn tăng cường hệ miễn bởi chúng thường chứa rất nhiều kẽm. Kẽm là vi chất mà cơ thể chúng ta rất cần để các tế bào miễn dịch hoạt động tối ưu.

Một số loài động vật có vỏ như cua, sò, tôm hùm, hàu… rất giàu kẽm. Dù kẽm rất quan trọng nhưng mỗi ngày bạn chỉ nên bổ sung một lượng vừa phải bởi nếu dư thừa sẽ ức chế chức năng của hệ miễn dịch.

Thịt gà

Thịt gà chứa rất nhiều vitamin B6, dưỡng chất rất quan trọng đối với các phản ứng hóa học trong cơ thể. 100g thịt gà chứa khoảng 40-50% lượng vitamin B6 được khuyến nghị mỗi ngày.

Các món ăn từ gà có hàm lượng chất dinh dưỡng cao. Súp gà là món ăn giải cảm được sử dụng khá phổ biến. Nước hầm từ xương gà chứa gelatin, chondroitin và các chất dinh dưỡng khác rất tốt cho người đang điều trị các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, tăng khả năng miễn dịch.