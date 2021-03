13 năm tù cho kẻ rao bán đất trên giấy, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

(VTC News) -

Trong hai ngày 24 và 25/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử Mai Xuân Khánh (49 tuổi, trú Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, ngày 24/2/2019, chị Phạm Thị Hồng Vân (trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đặt cọc cho Khánh số tiền 100 triệu đồng để mua lô đất diện tích 100m2 thuộc thửa 14 tờ bản đồ số 21 tại tổ 37, phường Hòa Khánh Nam. Đến hẹn, Khánh không giao giấy tờ, thủ tục nên chị Vân tố cáo đến cơ quan công an.

Qua xác minh tại UBND phường Hòa Khánh Nam, công an xác định thửa đất số 14, tờ bản đồ số 21, diện tích 482m2 là đất nông nghiệp do ông Phan Minh kê khai quản lý sử dụng theo Nghị định 64/CP. Tuy nhiên, ông Minh chết vào năm 2000 và hiện thửa đất trên không biết do ai kê khai sử dụng.

Bị cáo Mai Văn Khánh.

Tương tự, Khánh bán lô đất này và các lô đất ảo khác để chiếm đoạt tiền cọc của anh Nguyễn Văn Khánh (trú tỉnh Quảng Nam) 250 triệu đồng; chị Võ Thị Hiệu (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) 350 triệu đồng; anh Nguyễn Kim Hạng (trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) 250 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Diệu Hường (trú quận Thanh Khê) 430 triệu đồng; chị Trần Thị Thùy Dung (trú quận Cẩm Lệ) 280 triệu đồng.

Khánh cũng chiếm đoạt của ông Nguyễn Văn Chính (trú quận Liên Chiểu) 350 triệu đồng, chị Nguyễn Thị Phương Bình (trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) 300 triệu đồng, bà Hồ Thị Liên (trú Liên Chiểu) 300 triệu đồng.

Tổng cộng có 10 người bị Khánh lừa, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng, toàn bộ số tiền này Khánh tiêu xài hết, không có khả năng khắc phục hậu quả.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Mai Văn Khánh mức án 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.