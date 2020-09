12h đêm, cơ quan chức năng vẫn chưa rời tòa lâu đài của đại gia Ngô Văn Phát

Video: 12h đêm, cơ quan chức năng vẫn chưa rời tòa lâu đài của ông Ngô Văn Phát

Ông Ngô Văn Phát, Chủ tịch HĐQT Công ty CP TM Xăng Dầu Phát – Petraco, hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu và thực hiện một số dự án xây dựng, du lịch sinh thái tại Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Theo ghi nhận của PV VTC News, 12h đêm 8/9, cánh cổng trước nhà ông này vẫn được đóng kín, một loạt xe ô tô con vẫn đang đỗ trước cổng, trong đó có cả xe biển xanh đỗ ở đây từ chiều.

Các tầng trên của tòa lâu đài này đã tắt điện, chỉ còn tầng dưới vẫn còn sáng đèn.

12h đêm ngày 8/9, lực lượng chức năng vẫn chưa rời khỏi nhà đại gia xăng dầu Việt Nam.

Như VTC News đưa tin, ngày 4-7/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) ra quyết định khởi tố vụ án số 113/QĐ-CATN(KT) về tội Mua bán bán trái phép hóa đơn theo điều 203 Bộ Luật Hình sự năm 2015 bổ sung, sửa đổi năm 2017.

Bên cạnh đó, cơ quan này ra quyết định khởi tố các bị can gồm: Ông Ngô Văn Phát (SN 1964, ở tại số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng); Nguyễn Thị Loan (SN 1989, ở tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng); Vũ Văn Bảy (SN 1950, nơi thường trú ở khu 2, phường Đại Yên, TP Hạ Long, Quảng Ninh, là Giám đốc Công ty Cổ phần xăng dầu Phát); Trần Thị Hằng (SN 1992, ở tại ngõ 829 Hùng Vương, quận Hồng Bàng); Nguyễn Thị Thúy (SN 1978, ở tại xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên); Mai Thị Nhài (SN 1994, ở tại thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng); Lương Văn Giao (SN 1991, ở tại xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên).

Trước đó, Công an huyện Thủy Nguyên triệt phá thành công ổ nhóm lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn. Ổ nhóm này do ông Ngô Văn Phát tổ chức, cầm đầu.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.