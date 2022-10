120 doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Tây Ninh cùng học về chuyển đổi số

(VTC News) -

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tỉnh Tây Ninh cho biết, trên cơ sở Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số, tỉnh đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện nhằm thúc đẩy nhanh xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng…

"Bước đầu đã mang lại một số kết quả đáng khích lệ và đã triển khai hiệu quả một số nền tảng dùng chung cho cả hệ thống chính trị của tỉnh", ông Hiếu nói.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở TTTT tỉnh Tây Ninh.

Tuy nhiên, theo ông Hiếu, trên lĩnh vực kinh tế số của tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: dữ liệu mở cho người dân, doanh nghiệp khai thác, sử dụng chưa có; cơ chế, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến chưa mạnh mẽ; nhận thức về chuyển đổi số trong doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức...

Qua những hạn chế đó, tỉnh mong muốn đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, phổ cập sử dụng các nền tảng số Việt Nam; giúp người dân, doanh nghiệp thụ hưởng lợi ích từ các dịch vụ công, tiện ích xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn.

"Năm 2023, UBND tỉnh Tây Ninh xác định là năm thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh", ông Hiếu cho hay.

Toàn cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các doanh nghiệp đã được các chuyên gia chia sẻ chủ đề tư duy đúng về chuyển đổi số, định hướng và lộ trình chuyển đổi số thành công; kiến tạo môi trường làm việc số và xây dựng bộ máy vận hành tối ưu bằng công nghệ.

Các đại biểu và chuyên gia cũng thảo luận, trao đổi về hiện trạng chiến lược của mỗi doanh nghiệp và bước đầu triển khai chuyển đổi số; xác định các nội dung ưu tiên chuyển đổi số tại mỗi doanh nghiệp.

Chiều cùng ngày, Sở TTTT tỉnh tổ chức Hội thảo an toàn và bảo mật thông tin cho 120 người là lãnh đạo các cấp, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin tại các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, xã.

Các chuyên gia đã chia sẻ nội dung về cấu trúc hệ thống an toàn thông tin thúc đẩy Chính phủ điện tử cấp tỉnh và mô hình đảm bảo 4 lớp an toàn thông tin, vai trò của an toàn thông tin; giải pháp phát triển Chính phủ điện tử cấp bộ, tỉnh.