12 tuổi đạt 8.0 IELTS trong lần thi đầu tiên

(VTC News) -

Tối thứ 7, tranh thủ thời gian được nghỉ, Nguyễn Phúc Song Nguyên (sinh năm 2009, học sinh lớp 7 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TPHCM) kèm tiếng Anh cho người chị họ đang học lớp 12. Song Nguyên đã làm việc này được vài tháng nay, kể từ khi em nhận được kết quả 8.0 IELTS vào tháng 12/2021.

Nguyên được bố mẹ tạo điều kiện cho tiếp xúc với tiếng Anh từ nhỏ. Song với bản tính nhút nhát, Nguyên học ngôn ngữ mới chậm hơn bạn bè. Chỉ đến khi xem được một chương trình trên TV, nhìn thấy người nước ngoài giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh, sự tò mò trong Nguyên mới trỗi dậy. Em say sưa học tiếng Anh kể từ đó. Khi lên đến lớp 3, em đã tự học hết sách tiếng Anh của các anh chị lớp 6, lớp 7.

Nguyễn Phúc Song Nguyên đạt 8.0 IELTS khi mới 12 tuổi. (Ảnh: NVCC)

Năm 2021, trong thời gian học online tại nhà để phòng dịch COVID-19, Nguyên nảy ra suy nghĩ luyện thi IELTS để thử sức bản thân. “Khi em nói em muốn thi IELTS, mọi người đùa với em rằng bé thế thì thi làm gì”, Nguyên cười kể lại.

Tự ôn luyện tại nhà, nữ sinh phân bổ thời gian để luyện từng kĩ năng riêng rẽ.

Về phần nghe, Nguyên ôn luyện bằng cách xem những video có phụ đề tiếng Anh song song với làm đề. Nguyên kể, thời gian đầu khi thử làm đề, em có thể dễ dàng đạt 7.5. Thế nhưng để từ 7.5 lên 8.0 là một hành trình “gian nan”. Nguyên tích cực làm nhiều dạng đề “điền vào chỗ trống” và nghe thêm nhiều podcast nước ngoài.

Nữ sinh sinh năm 2009 bắt tay vào ôn luyện phần đọc bằng cách đọc hết trọn bộ 7 tập truyện ngoại văn Harry Potter. “Khi bắt đầu 'nhúng chân' vào mảng đọc của IELTS, em đã bị sốc bởi số lượng từ khủng và các cấu trúc khó nhằn, nội dung vô cùng khô khan. Xuất phát điểm kĩ năng đọc của em chỉ ở mức 6.0. Thế nhưng sau khi đọc hết bộ truyện Harry Potter em như được “khai sáng”, dù chỉ hiểu được khoảng 90% nội dung”, Nguyên nói.

Nguyên cho biết, dù bộ Harry Potter có những từ vựng khó và khá học thuật nhưng nội dung lại vô cùng lôi cuốn. Từ chỉ hiểu bập bẹ vài từ, càng đọc Nguyên càng ngẫm ra được sự liên kết và hàm ý sâu của từng câu giúp em có hứng hơn với việc đọc văn bản tiếng Anh. Ngoài Harry Potter, một số các đầu sách ngoại văn hay khác mà Nguyên yêu thích là: "Grimms Fairy tale" (Truyện cổ Grimm), "The little prince" (Hoàng tử bé), "80 days around the world" (80 ngày vòng quanh thế giới), "2 thousand leagues under the sea" (2 vạn dặm dưới đáy biển), "Sherlock Holmes",... Ngoài đọc sách báo, Nguyên cũng luyện đề với cường độ 2 bài/ tuần.

Bộ Harry Potter đã "khai sáng" kĩ năng đọc của Nguyên. (Ảnh: NVCC)

Phần nói được coi là kĩ năng mà Nguyên tự tin nhất. Đặc biệt trong 2 năm trở lại đây, Nguyên được giáo viên dành nhiều lời khen vì có thể nói chuẩn giọng Anh - Mỹ. Thế nhưng, trước khi đạt được kết quả này, Nguyên đã có một hành trình dài đi “săn tây” tại phố đi bộ hoặc các địa điểm công cộng. Việc giao tiếp và được người bản xứ chỉnh sửa phát âm giúp Nguyên tự tin hơn. Thêm vào đó, em còn tìm các câu hỏi thường nhật và ghi âm lại phần trả lời của mình để nghe lại.

Cuối cùng, về phần viết, Nguyên tự nhận chưa phân bổ đủ thời gian cho kĩ năng này nên không đạt được kết quả cao như mong muốn. Thêm vào đó, phần ngữ pháp là một mảng “khó nhằn” đối với Nguyên vì có rất nhiều cấu trúc rắc rối.

“Vì em xác định lần thi IELTS này chỉ để biết trình độ ngôn ngữ của bản thân, nên không bị áp lực về điểm số như nhiều người. Em làm bài thi với tâm thế thoải mái, câu nào không làm được thì dựa trên hoàn cảnh và các tiền tố để đưa ra câu trả lời hợp lí nhất”, 10x chia sẻ.

Kết quả, Song Nguyên được 8.0 IELTS với điểm Listening 9.0, Reading 9.0, Writing 6.5 và Speaking 7.0. Thời gian sắp tới, Song Nguyên dự định dành nhiều thời gian để cải thiện kĩ năng viết của bản thân. “Em vẫn đang chật vật và cố gắng thiện kĩ năng viết của mình bằng cách đọc báo để biết nhiều thông tin, đọc sách tiếng Anh để học cách hành văn, cũng như luyện tập sắp xếp ý tưởng một cách mạch lạc. Để cải thiện phần ngữ pháp, em đã tìm hiểu gốc rễ và tác dụng của từng cụm trong câu, ghép từng cụm từ và từ nối để hiểu rõ ý nghĩa câu và có thể viết lại được một câu tương tự”, Nguyên chia sẻ.

Thầy Đồng Văn Hữu Thiện – giáo viên tiếng Anh trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa nhận xét Song Nguyên có nền tảng tiếng Anh vững, luôn chủ động, tích cực phát biểu trong giờ học. Ngoài ra, Nguyên có kỹ năng thuyết trình rất tốt, tự tin, giọng chuẩn, thu hút người nghe và đặc biệt xử lý sự cố phát sinh nhẹ nhàng, hợp lý.