12 người trốn cách ly ở Bà Rịa – Vũng Tàu đã trở về TP.HCM

(VTC News) -

Chiều 5/6, Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, qua phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp (TP.HCM), đơn vị đã xác định được nơi cư trú của 12 người bỏ trốn tại điểm cách ly ở xã Suối Rao (huyện Châu Đức).

Cụ thể, sau khi Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có văn bản hỏa tốc chỉ đạo truy tìm 12 người trốn cách ly, Công an huyện Châu Đức khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, địa phương và Công an quận Gò Vấp xác minh vụ việc.

Quá trình truy tìm, Công an quận Gò Vấp xác định hiện 12 người này đều đang ở nhà riêng tại quận Gò Vấp.

Trước đó, khi lực lượng chức năng huyện Châu Đức đang chuẩn bị đưa 12 người trở về từ Gò Vấp (TP.HCM) đi cách ly thì nhóm người này bỏ trốn.

Ngày 4/6, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có công văn hoả tốc gửi Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) và công an các địa phương về việc kiểm tra, rà soát, truy tìm các trường hợp trốn cách ly tập trung tại huyện Châu Đức.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu Phòng PC06, công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, cũng như rà soát các công dân trở về tỉnh trong 14 ngày qua. Nếu phát hiện có thông tin trùng với 12 người trên thì báo cáo với Công an tỉnh và Công an huyện Châu Đức để kịp thời xử lý.

Công an tỉnh yêu cầu Công an huyện Châu Đức phối hợp với các lực lượng chức năng, Công an quận Gò Vấp khẩn trương xác minh, truy tìm, vận động người thân liên lạc với 12 công dân đang bỏ trốn, vận động họ chấp hành cách ly theo quy định.

Giám đốc công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đề nghị công an các địa phương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng giám sát các trường hợp công dân cách ly tập trung trên địa bàn, kiên quyết không để xảy ra trường hợp trốn cách ly và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Công an huyện Châu Đức đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị để xử lý vụ việc theo quy định.