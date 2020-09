12 ngày tới không có ca nhiễm mới, Hà Nội sẽ hết dịch COVID-19

“Hà Nội đã qua 16 ngày không có ca mắc mới, còn 12 ngày nữa nếu tiếp tục không có ca nhiễm mới thì theo quy định thành phố sẽ hết dịch”, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP nói trong phiên họp trực tuyến chiều 4/9.

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý cho biết, Việt Nam và Hà Nội cơ bản khống chế được dịch trong bối cảnh tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp với bình quân mỗi ngày hơn 260.000 ca mắc mới, các ca tử vong tiếp tục tăng.

Trước đánh giá của Bộ Y tế cho rằng vẫn còn mầm bệnh trong cộng đồng, còn nguy cơ xuất hiện ca nhiễm mới, ông Quý nhấn mạnh: “Chúng ta phải xác định tinh thần phòng chống dịch lâu dài cho đến khi có vaccine theo tinh thần vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch hiệu quả”.

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP đề nghị các đơn vị tiếp tục công tác tuyên truyền phòng chống dịch; chủ động giám sát, phát hiện kịp thời, xử lý ngay trong 24h khi có ổ dịch xuất hiện; tiếp tục kiểm tra các bệnh viện; quản lý chẽ người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, chuyên gia nhập cảnh dưới 14 ngày; kiểm soát tốt bệnh sốt xuất huyết, không để dịch chồng dịch...

“Thành phố giao Sở Y tế xây dựng quy trình với người Việt Nam nhập cảnh có nhu cầu cách ly thu phí. Cách làm cụ thể là khi nhập cảnh, các trường hợp này sẽ được đưa về cách ly tập trung xét nghiệm ngay, nếu dương tính thì chuyển cơ sở điều trị. Sau đó tùy theo nguyện vọng, họ sẽ đăng ký và thành phố sẽ giải quyết”, ông Quý nói.

Với người nước ngoài nhập cảnh dưới 14 ngày, TP sẽ lựa chọn các khách sạn đảm bảo phòng chống dịch; có nơi gặp gỡ, ký kết hợp đồng nhưng đảm bảo phòng dịch.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh: “Thành phố giao Sở Văn hóa Thể thao cùng sở Y tế nghiên cứu xây dựng quy tắc ứng xử, nếp sống văn hóa trong bối cảnh dịch bệnh…, xác định tinh thần phải sống chung với dịch”.

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 19/8 đến nay, thành phố không ghi nhận thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng. Từ 25/7 đến nay, Hà Nội có 38 ca mắc và chưa có ca tử vong. Trong đó, 11 ca ngoài cộng đồng và 27 ca từ nước ngoài được cách ly ngay khi nhập cảnh. Từ 31/8 đến 4/9, CDC Hà Nội đã xét nghiệm PCR cho 502 trường hợp và cho kết quả âm tính.

Ngoài ra, các bệnh viện đã khám sàng lọc 1.849 bệnh nhân và xét nghiệm PCR cho 1.611 người, kết quả có 3 bệnh nhân dương tính (BN812, BN867, BN962), còn lại âm tính. Hiện các bệnh viện còn cách ly điều trị 64 bệnh nhân nghi ngờ.

Sở Y tế cũng đã tiếp tục kiểm tra công tác phòng dịch ở các cơ sở y tế. Kết quả đã có 78/81 bệnh viện đạt mức an toàn (96%). Chỉ còn 1 bệnh viện an toàn ở mức thấp là Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2 và Sở Y tế đã yêu cầu bệnh viện này phải khắc phục trong 1 tuần. Còn 2 cơ sở y tế không đảm bảo an toàn vẫn phải dừng hoạt động là Bệnh viện mắt Hightech và Bệnh viện Mắt Sài Gòn.