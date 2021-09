12 năm hành trình tới World Cup của Futsal Việt Nam: Giấc mơ từ nhà kho bụi mờ

(VTC News) -

Lần thứ hai liên tiếp vào World Cup và cũng là lần thứ hai vào đến vòng 1/8, điều này có đáng tự hào và ngẩng cao đầu khi rời giải hay không? Thành công của đội tuyển Việt Nam có đến từ thực lực thật sự không, hay may mắn?

Tôi may mắn được phục vụ cho đội tuyển quốc gia 10 năm và cũng là thành viên từng được tham dự World Cup. Tôi xin được tóm tắt về sự may mắn của đội tuyển.

Năm 2009, HLV Sergio Gargelli sang Việt Nam, sau một thời gian làm việc anh ấy hỏi tôi: “Quân, cậu có nghĩ đến việc Việt Nam sẽ có mặt tại World Cup không?”

ĐT Việt Nam 2 lần vào vòng 1/8 World Cup futsal, đều dừng bước trước đội tuyển Nga.

Tôi thật sự rất ngỡ ngàng với câu hỏi đấy, vì vào lúc đó khi mà futsal Việt Nam rất sơ khai, mới lần thứ 3 tổ chức giải toàn quốc (chưa phải giải VĐQG như bây giờ), cầu thủ thì kiếm đôi giầy futsal thật sự cũng khó và làm đủ thứ việc khác để mưu sinh, đội tuyển quốc gia thì tập trong nhà kho, có hôm bụi mờ không nhìn thấy bóng mà nói chuyện vào World Cup thì đúng là viển vông.

Tôi và anh em trong đội chưa bao giờ nghĩ đến.

Nhưng bắt đầu từ những năm đó chúng tôi được đầu tư nhiều hơn, được tập huấn nước ngoài, được thi đấu quốc tế nhiều hơn. HLV Sergio cũng giúp chúng tôi tiếp cận với futsal hiện đại. Sau 1 tháng huấn luyện anh ấy đã đưa đội tuyển futsal Việt Nam vượt qua vòng loại để lần đầu tiên có mặt tại vòng chung kết châu Á với trận đấu nghẹt thở tranh chiếc vé cuối cùng với Malaysia, khi chúng tôi lại may mắn gỡ hoà khi trận đấu còn chưa đầy một phút và thắng ở hiệp phụ.

Tôi và anh em bắt đầu tin rằng việc đội tuyển Việt Nam có mặt ở World Cup là hoàn toàn có thể, khi châu Á có 5 suất. Nhận ra điều đó cũng là điều may mắn với tôi. Khi lang thang một tháng ở Thái Lan để xem World Cup 2012, tôi bắt đầu nghĩ cứ thử nỗ lực hết sức biết đâu may mắn.

Bảo Quân là đội trưởng ĐT Việt Nam dự World Cup futsal 2016.

Năm 2014, khi HLV Bruno sang Việt Nam lần đầu tiên, anh ấy hỏi tôi “Ước mơ của cậu là gì?”. Tôi trả lời ngay lập tức là tôi muốn có mặt ở World Cup. Bruno rất hào hứng vì khi đó tôi là đội trưởng nên anh ấy rất vui vì tôi có cùng mục tiêu với anh ấy. Bruno nói mục tiêu của tôi khi tới đây cũng là như vậy nhưng chúng ta đừng chỉ đặt mục tiêu bằng lời nói, mà hãy làm việc để đạt được mục tiêu đó.

Thực tế thì chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau nội bộ thôi, chứ khi đó mà Bruno, tôi hoặc ai đó trong đội mà tuyên bố mục tiêu là sẽ giành vé đi World Cup thì có lẽ mọi người sẽ nghĩ rằng chắc đầu óc chúng tôi có vấn đề.

Sau đó sự may mắn dần đến bằng việc ban lãnh đạo đã giúp chúng tôi lên một kế hoạch cực kỳ kỹ lưỡng, liên tục thi đấu các giải quốc tế hàng đầu như Grandpix, Croatia, Trung Quốc, các giải châu Á, AFF…, đặc biệt là liên tục tập huấn tại Tây Ban Nha và thi đấu với những đội hàng đầu, từ đó trình độ bắt đầu được cải thiện.

Từ việc bị một đội bóng không có hạng, là một số người lớn tuổi sau giờ làm đến thi đấu với chúng tôi, vài cầu thủ của họ bụng như cái trống trường nện cho 6 bàn không gỡ, từng bước chúng tôi đã có những trận thắng những đội hạng nhất của họ.

Sau nhiều năm âm thầm nỗ lực may mắn lớn nhất đã đến, đó chính là giấc mơ đi World Cup đã thành hiện thực. Một số người tin vào sự may mắn nhiều hơn cả chúng tôi nói rằng: "Ôi Việt Nam đi World Cup được là vì Nhật Bản đá penalty vào rồi nhưng trọng tài không cho”.

Họ quên mất rằng chúng tôi cũng may mắn gỡ hoà 4-4 khi bị dẫn trước 1-3, thậm chí chúng tôi định nhờ đến may mắn khi còn ít phút của hiệp 2 và đặc biệt hiệp phụ thứ 2 để chơi power play để nhỡ may thắng luôn trong trận.

Còn một điều cực kỳ may mắn khác là trước trận đấu có gần nửa đội bị ốm do thời tiết rất lạnh tại Uzbekistan, có người cả đêm không ngủ được vì ho nhưng hôm sau làm viên hạ sốt và thi đấu hết 2 hiệp chính, 2 hiệp phụ và penalty trước một đội hơn chúng tôi hàng chục bậc trên bảng xếp hạng.

May mắn là chúng tôi chiến thắng, chứ hết hiệp phụ thứ nhất tôi và Trần Văn Vũ nói chuyện với nhau là còn bao nhiêu thì bung nốt, nếu thua thì ngày mai chắc chắn thua tiếp vì không còn sức nữa.

Đến năm nay, vì dịch bệnh nên đội tuyển Việt Nam chỉ đấu play-off với Li Băng. Những người yêu mến may mắn tiếp tục nói: “Đi được là vì may mắn được đá play-off chứ không phải một hành trình như năm 2016", và "Phát trước khi ghi bàn phạm lỗi rồi nhưng trọng tài không thổi phạt”.

Đội tuyển Việt Nam lại một lần nữa rất may mắn khi đã vượt qua một đối thủ xếp trên chúng ta trên bảng xếp hạng. Thể thức lượt đi lượt về, tức là chúng ta lại may mắn tận 2 trận trước sự dẫn dắt của HLV nội đầu tiên đưa đội tuyển Việt Nam đến World Cup là anh Phạm Minh Giang.

Tiếp đến, vào World Cup 2016, ai đó nghĩ rằng “Ý vào rồi nên không đá nữa” đã quên không nhắc đến việc chúng tôi cũng may mắn lần đầu tiên tham dự giải đấu mà thắng luôn trận đầu tiên với một đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều là Guatemala. Để chuẩn bị cho sự may mắn ấy, chúng tôi đã có một chuyến tập huấn ròng rã một tháng từ Châu Á sang Châu Âu đến Nam Mỹ để thi đấu với những đội hàng đầu ở các châu lục.

World Cup lần này đội tuyển Việt Nam qua vòng bảng với 1 trận thắng 1 trận hoà, chỉ thua Brazil. Vậy là lại may mắn làm tốt hơn lần trước với 4 điểm và tự quyết vào vòng trong.

Đội tuyển Việt Nam gặp Nga cùng ở vòng 1/8 của 2 kỳ World Cup liên tiếp và đều thua. Cá nhân tôi, mặc dù việc đạt được ước mơ đến World Cup đã là thành công quá lớn trong sự nghiệp, nhưng sau trận thua 0-7 và gần như không có một cơ hội gì thì tôi vẫn thấy rất buồn.

Tôi và anh em có quyền ngẩng cao đầu theo tất cả các nghĩa vì chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu, và vì không ai cấm chúng tôi nhưng tôi. Nhưng các cầu thủ không ai mảy may nghĩ đến việc đó khi nhận trận thua như vậy, nếu vẫn cứ vênh mặt lên thì đúng là không có tự trọng.

ĐT Việt Nam ngẩng cao đầu rời World Cup futsal 2021.

Nhưng trong trận đấu với Nga ở World Cup lần này là một đội tuyển chơi vô cùng hợp lý, từ tinh thần quyết tâm, tập trung nhưng cũng rất thoải mái không hề bị gò bó như chúng tôi năm 2016. Phòng ngự kín kẽ, có 2 trong số cơ hội phản công đối mặt với thủ môn, điều mà chúng tôi không làm nổi ở năm 2016. Chúng ta thậm chí đã có cơ hội gỡ hoà trong một trận đấu với đội đương kim á quân World Cup, khiến họ thực sự lo lắng ở những phút cuối trận, điều ít ai nghĩ tới trước trận đấu.

Trong futsal cũng như thể thao, thắng thua cũng là lẽ thường, nhưng chúng ta nên nhận thức rõ, thua mà bạc nhược, khoác chiếc áo đội tuyển quốc gia mà không một chút nỗ lực, không có sự đoàn kết thì phải biết xấu hổ mà cúi mặt xuống, dù không ai cấm ngẩng lên nhìn trời đất theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Với những gì các bạn thể hiện hãy ngẩng cao đầu đúng với ý nghĩa của nó, đó là cống hiến tất cả sức lực đến giây cuối cùng. Và hãy tự hào vì chúng ta đã luôn nỗ lực để đón may mắn đến.