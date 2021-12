(VTC News) -

12 cung hoàng đạo hôm nay thế nào?

Dưới đây là các thông tin dự đoán, chia sẻ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, tình yêu, công việc và tài chính của 12 cung hoàng đạo hôm nay thứ Hai, ngày 27/12/2021.

Bạch Dương (21/3-19/4)

Bạch Dương hôm nay có vận may tốt hơn một chút, hãy điềm tĩnh khi gặp vấn đề, luôn có thể tìm ra cách phù hợp để giải quyết. Về quan hệ tình cảm, bạn chăm sóc đối tác nhiều hơn, đối phương cũng dựa dẫm và tin tưởng bạn.

Về sự nghiệp gặp nhiều may mắn, quý nhân nơi làm việc, được giao phó những nhiệm vụ quan trọng. Tài lộc hanh thông, thu về khoản thu nhập đáng kể trong việc đầu tư, đây cũng là thành quả của những cố gắng trước đó.

Sức khỏe tạm ổn, có thể nghỉ ngơi nhiều hơn.

Kim Ngưu (20/4-20/5)

Kim Ngưu hãy mạnh dạn thực hiện nếu bạn có mục tiêu trong lòng, đây không phải là lúc để nao núng. Tình cảm rất tốt, không có gì đáng để suy nghĩ.

Vận may nghề nghiệp ở mức chấp nhận được, chỉ cần làm theo từng bước trong công việc sẽ thu được kết quả tốt. Đừng quá bảo thủ và cảm thấy rằng mình không đủ khả năng để làm những việc lớn. Tài lộc ở mức trung bình, về phương diện đầu tư nên theo kế hoạch đã lập, tính lâu dài không có gì sai.

Sức khỏe bình thường, vận động hợp lý sẽ tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần.

Song Tử (21/5-21/6)

Song Tử cần nỗ lực hơn trong cuộc sống và công việc, nhất định sẽ gặt hái được thành quả, đừng mất tự tin nhé. Nhân duyên của bạn khá tốt, cả bạn và người ấy đều sẵn sàng dành thời gian để hòa hợp và giao tiếp nhiều hơn.

Sự nghiệp thì có phần khởi sắc hơn, rất nghiêm túc và chỉn chu trong công việc, sẽ phấn đấu làm hết trách nhiệm của mình, khách hàng và sếp cũng cảm thấy bạn là người rất chuyên nghiệp. Tài lộc hanh thông, đầu tư nên cẩn thận, không chắc chắn thì không làm, phải có ý thức đề phòng rủi ro

Sức khỏe bình thường, thân thể khỏe mạnh.

Cự Giải (22/6-22/7)

Cự Giải tốt hơn là bạn nên bớt nóng nảy và kiềm chế những cảm xúc tiêu cực của mình. Tình cảm yếu kém, dễ xảy ra tranh cãi với đối phương, không chu đáo với nhau.

Trong sự nghiệp, nếu mắc sai lầm bị phê bình rồi sẽ qua, trong lòng phiền muộn sẽ ảnh hưởng đến công việc sau này. Tài lộc bình thường, trong cuộc sống hàng ngày chú ý vấn đề tiêu hao bốc đồng, tốt hơn hết nên lý trí trong mọi việc.

Sức khỏe ở mức trung bình, bớt cáu gắt đi một chút sẽ tốt cho gan.

Sư Tử (23/7-22/8)

Sư Tử hôm nay sẽ cảm thấy mình làm việc gì cũng suôn sẻ, làm được những việc mà trước đây không thể thực hiện được. Nhân duyên khá tốt đẹp, mối quan hệ giữa bạn và người ấy sẽ phát triển nhảy vọt, hai bạn sẽ xích lại gần nhau hơn.

Vận may nghề nghiệp có phần khởi sắc hơn, mọi việc trở nên dễ dàng hơn, bạn cũng có thể thoải mái, bớt áp lực hơn một chút. Tài lộc tạm ổn, về phương diện đầu tư hãy lựa chọn các dự án một cách thực tế và hợp lý hơn.

Sức khỏe tạm ổn, nên thay đổi thói quen thức khuya và quan tâm đến sức khỏe hơn.

Xử Nữ (23/8-22/9)

Xử Nữ nên chủ động giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Về phương diện tình cảm, nếu có điều gì không hài lòng, có thể nói ra, kìm nén bản thân cũng không cải thiện được gì.

Về sự nghiệp, nếu không chủ động cải tiến cách làm thì nhất định sẽ bị ảnh hưởng, công việc không tiến triển thuận lợi. Tài lộc ở mức trung bình, nên lựa chọn các dự án cẩn thận.

Sức khỏe xuống dốc, nên nghỉ ngơi điều độ, bớt suy nghĩ.

Thiên Bình (23/9-23/10)

Thiên Bình hôm nay dễ gặp kẻ đạo đức giả, hãy phân biệt thật kỹ kẻo bị lừa. Nhân duyên không thuận, có thể đối phương cố tình làm điều gì đó để bạn cảm thấy tội lỗi, đừng để bị lừa dối.

Trong công việc, đừng quan tâm đến những kẻ chỉ thích nói không thích làm, hãy tập trung vào nhiệm vụ của riêng mình. Tài lộc ở mức bình thường, về phương diện đầu tư, đề phòng lời khuyên không đúng, mọi góp ý phải bình tĩnh phán đoán.

Sức khỏe ở mức trung bình, cần chú ý tăng cường dinh dưỡng.

Bọ Cạp (24/10-21/11)

Bọ Cạp có tinh thần kiểm soát, không cảm thấy bị choáng ngợp nếu có bất ngờ. Vận trình tình cảm tạm ổn, thái độ của bạn với đối phương tuy có hơi cứng rắn nhưng đối phương có vẻ dễ chấp nhận.

Về sự nghiệp, bạn gặp may mắn, có quý nhân chỉ đường, không cần lo lắng quá nhiều. Tài lộc tốt, có thể cân nhắc khởi công các dự án do các tổ chức lớn đứng sau, sẽ an tâm hơn.

Sức khỏe tốt, cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng.

Nhân Mã (22/11-21/12)

Nhân Mã đừng quá khắt khe và nên quan tâm đến mọi người, bao dung hơn và ít chỉ trích hơn. Về phương diện tình cảm, hãy gạt bỏ thù oán, không tranh giành.

Về triển vọng nghề nghiệp, bạn không kén chọn trong công việc nhưng lại nhạy cảm với những câu hỏi về thực lực của bản thân. Nên xử lý các tranh cãi một cách hợp lý và không phản ứng thái quá. Tài lộc bình thường, kém khôn khéo, có thể tham khảo một số ý kiến ​​chuyên môn sẽ an toàn hơn.

Sức khỏe hư hao, nên đề phòng các bệnh dị ứng, viêm nhiễm.

Ma Kết (22/12-19/1)

Ma Kết đang dần rời xa thời kỳ cực thịnh. Cần tự tin hơn một chút. Nhân duyên bình thường, bớt căng thẳng trong mối quan hệ thân thiết, hai người nên giao tiếp chân thành.

Sự nghiệp may mắn, áp lực từ thế giới bên ngoài không quá nặng nề, bạn cũng bắt đầu thích nghi với nhịp sống hiện tại, việc xúc tiến dự án cũng trở nên dễ dàng hơn một chút. Về đầu tư và quản lý tài chính nên thu nhỏ các dự án một cách hợp lý, tập trung nguồn vốn cho các dự án có chất lượng cao hơn.

Sức khỏe bình thường, tình trạng mất ngủ, suy nhược tinh thần có phần cải thiện.

Bảo Bình (20/1-18/2)

Bảo Bình tự tin hơn khi làm mọi việc, thuận theo dòng chảy thường có thể mang lại kết quả tốt hơn. Về tình cảm, hai bạn rất hòa hợp hiện tại cả hai đều cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

Sự nghiệp có phần khởi sắc hơn, công việc đạt được kết quả tốt, có người nhận được những dự án mà mình hằng mong muốn. Tình hình chung suôn sẻ, ít bị cản trở. Bạn có thể làm mọi việc theo ý mình. Tài lộc khá hanh thông, thu được một khoản thu nhất định trong đầu tư và quản lý tài chính, khuyên bạn nên sử dụng hợp lý, tránh phung phí.

Sức khỏe tạm ổn, nên vận động cơ xương khớp nhiều hơn.

Song Ngư (19/2-20/3)

Song Ngư không có người giúp đỡ, cần phải dựa vào sự phấn đấu của cá nhân. Tình cảm ở mức trung bình, khi đã xác định gắn bó thì nên tìm kiếm điểm chung, bớt tranh cãi về sự khác biệt thì dễ hòa hợp hơn.

Sự nghiệp hơi thiếu chỗ dựa, phải một mình gánh vác mọi việc. Tài lộc trung bình, có nhiều khoản cần chi tiêu, nên tiết kiệm, bớt mua sắm những thứ không cần thiết.

Sức khỏe ở mức trung bình, nên cân bằng dinh dưỡng, bớt kén ăn.

(*)Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.