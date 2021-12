(VTC News) -

12 cung hoàng đạo hôm nay thế nào?

Dưới đây là các thông tin dự đoán, chia sẻ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, tình yêu, công việc và tài chính của 12 cung hoàng đạo hôm nay thứ Tư, ngày 22/12/2021.

Bạch Dương (21/3-19/4)

Bạch Dương hôm nay chỉ cần duy trì hiện trạng, không cần phải điều chỉnh. Tình cảm của bạn ở mức trung bình, trong lòng không có gì phàn nàn nhưng nên nhường nhịn một cách vừa phải.

Trong công việc, đừng nghĩ đến việc làm thế nào để cải thiện môi trường, nên cải thiện bản thân, thuận theo dòng chảy. Tài lộc bình thường, dễ gặp khó khăn trong việc quản lý tài chính và đầu tư, nên chờ thời cơ để nạp lại năng lượng.

Sức khỏe hư hao, chú ý bệnh cao huyết áp hay hoa mắt chóng mặt.

Kim Ngưu (20/4-20/5)

Theo dự đoán 12 cung hoàng đạo hôm nay, Kim Ngưu gặp nhiều áp lực, nếu giữ vững được ắt sẽ thắng, đừng nản lòng. Tình cảm bình thường, trong quan hệ thân mật cần cùng đối phương đứng ra đối mặt, tin tưởng lẫn nhau, không gây trở ngại cho nhau.

Sự nghiệp ở mức trung bình, làm việc gì cũng phải kiên trì mới được. Tài lộc ở mức trung bình, về đầu tư phải chống lại áp lực để có thu nhập, nếu không vững vàng sẽ không dễ thu được điều gì.

Sức khỏe bình thường, sinh hoạt phù hợp vừa đủ.

Song Tử (21/5-21/6)

Song Tử có vận trình khá tốt, cần khôn khéo trong cuộc sống và công việc, đừng đánh giá thấp năng lực của mình. Vận trình tình cảm tạm ổn, đối phương hài hước, nhận được nhiều giá trị tình cảm từ đối phương.

Trong công việc, bạn có cơ hội tiếp xúc với các doanh nghiệp mới và mở rộng tầm nhìn, đừng dại dột từ chối, hãy tìm hiểu thêm về những kiến ​​thức mới. Những điều này rất tốt cho sự phát triển nghề nghiệp sau này của bạn. Về phương diện tài lộc, bạn có thể thử khởi động một số dự án mới và học hỏi thêm nhiều kiến ​​thức liên quan.

Sức khỏe dồi dào, chú ý uống nước ấm buổi sáng sẽ tốt cho cổ họng.

12 cung hoàng đạo hôm nay 22/12: Bảo Bình quý nhân chỉ điểm, Thiên Bình cẩn thận mất đồ.

Cự Giải (22/6-22/7)

Cự Giải không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió trong cuộc sống và công việc, một vài va chạm nhỏ là điều hết sức bình thường, chỉ cần bạn đừng nản lòng là được. Vận khí tình cảm ở mức trung bình, hãy đối thoại lý trí nếu không vừa lòng đối phương.

Về sự nghiệp, càng bớt cẩn trọng trong công việc thì càng gặt hái được thành quả, gánh nặng tư tưởng quá nhiều cũng không tốt. Tài lộc ở mức trung bình, đầu tư có thể dần tăng, dự án cũng có thể dừng lỗ.

Sức khỏe ở mức trung bình, cần điều chỉnh lại tâm lý và sống tích cực.

Sư Tử (23/7-22/8)

Sư Tử tốt hơn hết nên chú ý đến những tin tức khác nhau, sẽ luôn có một số nguồn cảm hứng. Vận trình tình cảm tạm ổn, nên chủ động trao đổi về những chủ đề hai bên cùng quan tâm, hạn chế nói năng tọc mạch, dễ gây chuyện thị phi.

Trong công việc, bạn thông minh và lanh lợi, hiểu nhanh ý định của sếp và khách hàng, hoàn thành dự án mà không bị cản trở. Tài lộc khá ổn, cần thu thập thêm thông tin liên quan về đầu tư, nên chọn lọc những thứ tốt nhất.

Sức khỏe khá, vận động cơ và xương hợp lý sẽ tốt hơn là chỉ nằm dài ở nhà.

Xử Nữ (23/8-22/9)

Theo dự đoán 12 cung hoàng đạo hôm nay, Xử Nữ nên làm mọi việc theo quy luật, đừng cố tránh rắc rối mà đi đường tắt. Nhân duyên của bạn bình thường, khi đã ở bên đối phương thì nên suy nghĩ thấu đáo hơn về vấn đề từ góc độ của đối phương, đồng thời cố gắng thấu hiểu.

Công việc của bạn ở mức trung bình, đừng làm những việc phạm quy, bớt đặt mình vào tình thế nguy hiểm, làm việc đứng đắn mới là con đường lâu dài. Tài lộc ở mức trung bình, về đầu tư nên suy nghĩ chín chắn khi lựa chọn dự án, những dự án mà mình cảm thấy chưa chắc chắn thì không tham gia.

Sức khỏe bình thường, chú ý giữ gìn cơ thể một cách khoa học.

Thiên Bình (23/9-23/10)

Thiên Bình hôm nay không thể tránh khỏi những khúc mắc trong công việc và cuộc sống, cần lý trí và đừng phản ứng thái quá. Tình cảm đi xuống, hãy cứng rắn hơn, không khoan nhượng với bất cứ điều gì chạm đến giới hạn.

Sự nghiệp có phần yếu kém, cần sớm giải quyết những sai sót nhỏ trong công việc, do dự chỉ khiến vấn đề ngày càng nghiêm trọng hơn, khi hạ quyết tâm phải thật dứt khoát. Tài lộc bình thường, cẩn thận đồ đạc cá nhân, đề phòng mất mát, hư hỏng.

Sức khỏe hư hao, đừng quá nóng giận, hại gan.

Bọ Cạp (24/10-21/11)

Bọ Cạp nên nhớ, nếu bạn nhìn nhận vấn đề ở một góc độ khác, bạn sẽ có một số hiểu biết mới và mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn. Nhân duyên tương đối xấu, đừng phớt lờ những vấn đề nửa kia, hãy điều chỉnh để tiến xa hơn.

Về sự nghiệp, bạn nên lắng nghe góp ý, hiệu quả công việc sẽ được cải thiện rất nhiều. Tài lộc bình thường, nên lắng nghe ý kiến ​​của các chuyên gia về đầu tư và quản lý tài chính, không nhất thiết phải cố chấp tự mình nhìn nhận vấn đề và lựa chọn dự án.

Sức khỏe ở mức trung bình, vận động nhiều hơn có thể giúp ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần.

Nhân Mã (22/11-21/12)

Nhân Mã hôm nay làm việc hiệu quả và có nhiều ý tưởng khi làm những việc mình giỏi. Sự quan tâm luôn là động lực đầu tiên. Tình duyên khá ổn, hãy quan tâm đến nhau trên phương diện thiết thực và sẵn sàng giúp đỡ đối tác thoát khỏi khó khăn.

Sự nghiệp tốt đẹp, bạn là người thực tế và tận tâm, làm việc gì cũng được, không phải là người kén cá chọn canh. Tài lộc tạm ổn, về phương diện đầu tư thì nên hành động theo kế hoạch, nhất định sẽ thu được lợi ích xứng đáng.

Sức khỏe ở mức trung bình, thân thể tương đối khỏe mạnh, tinh lực tràn trề.

Ma Kết (22/12-19/1)

Theo dự đoán 12 cung hoàng đạo hôm nay, Ma Kết cần chú ý phối hợp phân chia lợi ích để tránh tranh chấp làm tổn thương hòa khí. Nhân duyên đi xuống, giữa bạn và người ấy không có sự thấu hiểu ngầm.

Công việc không có gì cải thiện, nếu bạn không thể tránh làm việc với mọi người tại nơi làm việc, bạn phải cẩn thận giải quyết các vấn đề giữa các cá nhân và không để yếu tố con người cản trở tiến độ của dự án. Tài lộc hơi yếu, về phương diện đầu tư hãy cố gắng độc lập lựa chọn các dự án, tốt hơn hết là không nên tham gia cùng người khác, khi có thêm người sẽ bị rối.

Sức khỏe bình thường, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ.

Bảo Bình (20/1-18/2)

Bảo Bình hôm nay vận trình khá tốt, có quý nhân giúp đỡ, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và công việc. Tình cảm hư hao, đối tác thích kiểm soát bạn, tuy nhiên đừng cáu giận vì họ cũng không có ác ý.

Vận may sự nghiệp có phần khởi sắc hơn, nên nghe lời các bậc tiền bối, quý nhân trong công việc, nhất là những việc chỉ người trong nghề mới biết, cần lắng nghe cẩn thận thì mới tránh được rủi ro. Tài lộc khá tốt, về đầu tư bạn có thể chọn những dự án do các tổ chức lớn đứng sau, mức độ an toàn cao hơn.

Sức khỏe hanh thông, thân thể tương đối khỏe mạnh.

Song Ngư (19/2-20/3)

Song Ngư cần đặt mình vào trạng thái thoải mái để tập trung vào bản thân. Tình cảm không thuận, đối phương có thể không ủng hộ cách làm và ý tưởng của bạn.

Về sự nghiệp, khuyên bạn nên tìm kiếm sự giúp đỡ sớm khi thấy mình gặp khó khăn, đừng đợi đến khi thất bại rồi mới cầu cứu. Tài lộc ở mức trung bình, về đầu tư thì trước tiên phải chờ xem tình hình thế nào, đừng vội kết luận.

Sức khỏe bình thường, nên nghỉ ngơi hợp lý, đừng làm việc quá sức.

(*)Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.