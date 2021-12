(VTC News) -

12 cung hoàng đạo hôm nay thế nào?

Dưới đây là các thông tin dự đoán, chia sẻ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, tình yêu, công việc và tài chính của 12 cung hoàng đạo hôm nay thứ Năm, ngày 16/12/2021.

Bạch Dương (21/3-19/4)

Bạch Dương hôm nay tốt hơn là tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người ủng hộ tại nơi làm việc và đừng lãng phí thời gian. Trong chuyện tình cảm, bạn có thể cung cấp nhiều giá trị tình cảm hơn cho đối phương, đối phương càng thêm tin tưởng và sẵn sàng nói ra tâm tư của mình.

Về sự nghiệp, bạn vận số khá tốt, có tinh thần trong công việc, có thể giúp đỡ khách hàng giải quyết vấn đề kịp thời. Tài lộc tạm ổn nhưng về phương diện đầu tư thì nên tiến hành từng bước, bớt bốc đồng.

Sức khỏe tốt, ít lo âu.

Kim Ngưu (20/4-20/5)

Theo dự đoán 12 cung hoàng đạo hôm nay, Kim Ngưu nên nhìn nhận đúng hoàn cảnh của chính mình, đừng ép bản thân quá mức. Tình cảm tốt đẹp, trong quan hệ thân mật thì đối tác tôn trọng bạn đồng thời cũng là người có tinh thần trách nhiệm cao.

Về sự nghiệp thì gặp may mắn, có trách nhiệm hơn, khả năng kiểm soát tốt, không ngại đối mặt với sự nghi ngờ của người khác. Tài lộc tạm ổn, về phương diện đầu tư có thể lựa chọn dự án dựa vào sức mình, không cần phải ghen tị với người khác.

Sức khỏe khá bình thường, thân thể không có gì nghiêm trọng.

Song Tử (21/5-21/6)

Song Tử nên bớt ám ảnh, bớt lo lắng hơn. Nhân duyên ở mức trung bình, khi hòa hợp với đối phương, hãy nói nhiều hơn về những chủ đề hai người cùng quan tâm, bớt nói những chuyện buồn phiền.

Về sự nghiệp, khả năng chịu đựng căng thẳng có phần nhỉnh hơn, có thể tập trung vào công việc, không còn nghĩ đến những chuyện khó chịu, hiệu quả công việc cũng được cải thiện. Tài lộc bình thường, về phương diện đầu tư thì hãy hành động sớm, đừng chần chừ khi cần phải dứt khoát.

Sức khỏe bình thường, sinh hoạt phù hợp.

Cự Giải (22/6-22/7)

Theo dự đoán 12 cung hoàng đạo hôm nay, Cự Giải có vận may khá tốt, bạn sẽ tiếp xúc với một số người hoặc điều thú vị trong công việc và cuộc sống, họ sẽ giúp bạn mở rộng tầm nhìn. Nhân duyên tốt đẹp, hãy tập trung vào nhau và giảm thiểu ảnh hưởng và can thiệp của người khác.

Sự nghiệp của bạn khá ổn, không sai khi dựa vào đối tác của mình trong công việc. Họ có thể giúp bạn giảm thiểu sai lầm hoặc giúp bạn giải quyết những điều bạn chưa giỏi. Tài lộc ở mức bình thường, nên hạn chế tiêu xài giải trí, quá phung phí.

Sức khỏe hanh thông, vận động nhiều hơn giúp thân tâm thư thái.

Sư Tử (23/7-22/8)

Sư Tử muốn nâng cao hiệu quả trong cuộc sống và công việc thì phải đánh đổi, giữ sức, đừng để bị xao nhãng. Về tình cảm, bạn phải thoải mái hơn khi kết thân với người bạn đời của mình, bớt suy nghĩ về những thứ mình không có thì giao tiếp cũng dễ dàng hơn.

Vận trình sự nghiệp có phần yếu kém, cố gắng tập trung thời gian và sức lực cho những nhiệm vụ quan trọng. Tài lộc ở mức trung bình, tiêu tiền cần có kế hoạch, đừng tiêu ngẫu hứng.

Sức khỏe yếu kém, không nên làm việc quá sức, chú ý bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Xử Nữ (23/8-22/9)

Xử Nữ có vận thế tốt, cần sử dụng thời gian và sức lực của mình một cách hợp lý, không cần phải vất vả. Về phương diện tình cảm cảm, bạn trả giá, dâng hiến nhiều nhưng đối tác không coi trọng thì tốt hơn hết là dừng lại.

Về sự nghiệp, cố gắng đừng quá lao lực trong công việc, đừng để bị lừa mà thể hiện hết ưu điểm của mình một lúc, cẩn thận kẻo bị người khác chèn ép mà không biết. Tài lộc ở mức trung bình, nên tính toán trước về phương diện đầu tư nếu không rất dễ gặp bế tắc.

Sức khỏe ở mức bình thường, chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp ích cho cơ thể.

Thiên Bình (23/9-23/10)

Thiên Bình có thể làm mọi việc nhưng cần giữ thái độ khiêm tốn. Tình cảm khá tốt, hai bạn đều sẵn sàng dành thời gian cho đối phương, giao tiếp giữa hai người cũng trực tiếp và chân thành hơn.

Vận may nghề nghiệp tốt, khả năng cao gặp được quý nhân ở nơi làm việc, bạn nên tìm người biết trân trọng bản thân mình hơn, đừng mãi đi theo người chỉ biết bo bo giữ mình. Tài lộc ở mức bình thường, về đầu tư nên sẵn sàng thử sức với những dự án mới hơn, tuy nhiên bạn có thể bắt đầu với dự án vững vàng một chút.

Sức khỏe tạm ổn, tâm lý tốt.

Bọ Cạp (24/10-21/11)

Theo dự đoán 12 cung hoàng đạo hôm nay, Bọ Cạp phải nghiêm khắc và cẩn thận trong công việc và cuộc sống để tránh mắc phải những sai lầm cơ bản. Tình cảm ở mức trung bình, khuyên bạn nên bớt gay gắt và hiểu hơn về đối phương, không phải lúc nào bạn cũng đúng và người khác phải nghe theo bạn.

Vận may nghề nghiệp có phần yếu hơn, tốt hơn hết bạn nên xử lý các sự cố khác nhau một cách cẩn thận, không nên tự quyết định khi cần hỏi ý kiến ​​sếp, vẫn phải tránh một số rủi ro tại nơi làm việc. Tài lộc ở mức trung bình, về đầu tư thì bắt đầu từ dự án một cách lý trí, đừng mù quáng chạy theo xu hướng và tin vào người khác.

Sức khỏe ở mức trung bình, nên cẩn thận các bệnh dị ứng hay viêm nhiễm.

Nhân Mã (22/11-21/12)

Nhân Mã nên suy nghĩ thấu đáo trong cuộc sống và công việc trước khi hành động, nếu không cứ hấp tấp sẽ không có kết quả tốt. Tình cảm ở mức trung bình, bạn nên hạn chế bộc lộ cảm xúc của mình tránh nóng nảy mà tiêu tán năng lượng tiêu cực.

Vận may nghề nghiệp bình thường, đừng chần chừ, lúc nào nên năng động thì phải năng động. Lười biết sẽ không giúp bạn hoàn thành tốt công việc của mình. Tài lộc ở mức trung bình, đừng hấp tấp khi muốn bắt đầu với những dự án trong lĩnh vực đầu tư.

Sức khỏe yếu đi, nên nghỉ ngơi hợp lý, không nên thức khuya.

Ma Kết (22/12-19/1)

Ma Kết có thể bị mắc kẹt bởi kinh nghiệm bản thân trong quá khứ, nếu bạn không thể thay đổi để giải quyết vấn đề thì dự án sẽ khó tiến triển. Trong chuyện tình cảm, bạn nên có dũng khí thể hiện mình, đừng sợ làm mất lòng mọi người.

Vận may nghề nghiệp có phần yếu kém hơn, một số khó khăn ở nơi làm việc là do bạn tự tưởng tượng ra, thực ra nếu bạn có can đảm thực hành thì bạn sẽ thấy nó chẳng là gì cả. Tài lộc ở mức bình thường, về phương diện đầu tư cần phá cách tư duy, lắng nghe thêm ý kiến ​​chuyên môn để xem xét dự án trên nhiều phương diện.

Sức khỏe ở mức trung bình, chỉ cần thư thái, bớt lo âu là được.

Bảo Bình (20/1-18/2)

Bảo Bình cần phải đối mặt với những vấn đề tình cảm của mình, hãy thư giãn và nghỉ ngơi khi bạn đang buồn. Về tình cảm, bạn cần đối tác quan tâm, ân cần hơn nhưng nếu đối tác bận bịu, bạn sẽ thấy hụt hẫng.

Sự nghiệp ở mức trung bình, nếu không hài lòng trong công việc thì phải trao đổi với đối tác kịp thời. Tài lộc ở mức trung bình, bạn không có ý kiến ​​hay về đầu tư nên tốt nhất hãy chờ xem.

Sức khỏe tạm ổn, hãy bớt suy nghĩ.

Song Ngư (19/2-20/3)

Theo dự đoán 12 cung hoàng đạo hôm nay, Song Ngư khá an nhàn, thoải mái, công việc và cuộc sống không có vấn đề gì lớn xảy ra. Về phương diện tình cảm, bạn nên rõ ràng và thẳng thắn khi bày tỏ những băn khoăn, lo lắng của mình.

Về sự nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không cần cân nhắc quá nhiều đến việc ngoài phạm vi trách nhiệm, cũng nên chú ý, bớt hỏi han người khác. Về tài lộc, nên tiết kiệm trong sinh hoạt, không nên mua những thứ không dùng đến ngay.

Sức khỏe tốt, tuy nhiên cần duy trì vận động cơ và xương khớp một cách hợp lý.

(*)Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.