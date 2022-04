(VTC News) -

12 cung hoàng đạo hôm nay thế nào?

Dưới đây là các thông tin dự đoán, chia sẻ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, tình yêu, công việc và tài chính của 12 cung hoàng đạo hôm nay, thứ Tư ngày 13/4/2022.

Bạch Dương (21/3-19/4)

Bạch Dương hôm nay nhìn chung là tốt, đừng nóng vội trong công việc và cuộc sống, nhìn thấy lợi trong thời gian ngắn là không thực tế. Chuyện tình cảm bình thường, khi đã hợp tính với đối phương thì càng nên ổn định, đừng vội vàng tiến tới quan hệ và hãy tìm hiểu kỹ về nhau.

Côn việc hanh thông, cần có sự chuẩn bị trong giai đoạn đầu, chỉ khi chuẩn bị đầy đủ thì bạn mới có thể hanh thông được, đừng coi thường những điều này. Đường tài lộc hanh thông, đừng nóng vội trong đầu tư, cần thực hiện đúng các bước là bạn có thể đảm bảo thu nhập, càng lo lắng thì càng dễ bị thua lỗ.

Sức khỏe bình thường, nên vận động vừa sức.

Kim Ngưu (20/4-20/5)

Theo dự đoán 12 cung hoàng đạo hôm nay, Kim Ngưu làm việc gì cũng mất tự tin, tinh thần không thể phấn chấn. Chuyện tình cảm bằng phẳng, khi ở bên đối phương thì bạn không có tâm trạng giao tiếp, lúc nào cũng muốn ở một mình, không bị quấy rầy.

Công việc có phần yếu kém, bạn không có cảm hứng, luôn bị sếp và khách hàng chê là thiếu linh hoạt, tâm trạng không tốt, phần lớn mệt mỏi. Tài lộc ở mức bình thường, về đầu tư và quản lý tài chính thì không có dự án đáng quan tâm, nếu có thể thì nên quan sát thêm.

Sức khỏe ở mức trung bình, chú ý đối phó với những cảm xúc tiêu cực.

Song Tử (21/5-21/6)

Song Tử hôm nay vận thế khởi sắc hơn, mọi chuyện trong cuộc sống và công việc diễn ra suôn sẻ, về cơ bản không gặp phải phiền phức gì. Tình cảm tốt đẹp, nhân duyên hài hòa, hai bạn ở bên nhau cảm thấy rất hạnh phúc.

Công việc hanh thông, bạn đạt kết quả tốt, mọi người cũng công nhận năng lực của bạn. Tài lộc tốt, khả năng cao sẽ có thu nhập từ đầu tư và quản lý tài chính.

Sức khỏe tốt, thể chất và tinh thần bớt căng thẳng.

Cự Giải (22/6-22/7)

Cự Giải vận trình khá tốt, tự tin hơn trong công việc và cuộc sống, biết kiểm soát mọi việc xung quanh. Nhân duyên tốt, trong quan hệ thân mật, đối tác sẵn sàng lắng nghe lời bạn hơn, họ cũng mong bạn cho lời khuyên hay điều gì đó.

Công việc hanh thông, khả năng kiểm soát của bạn tương đối mạnh, về cơ bản sẽ không có vấn đề gì bạn không thể tự mình giải quyết, khách hàng và sếp cũng rất tin tưởng bạn. Tài lộc tốt, về phương diện đầu tư và quản lý tài chính, bạn có thể kiểm soát lòng tham và sẽ không khởi động những dự án khó khăn.

Sức khỏe tốt, thể lực cũng khá ổn.

Sư Tử (23/7-22/8)

Sư Tử hôm nay có chút lo lắng trong cuộc sống và công việc. Tình cảm bằng phẳng, với nửa kia, bạn vẫn không tin tưởng lắm, luôn muốn chứng tỏ điều gì đó.

Công việc hơi yếu kém, nơi làm việc dễ có kẻ tiểu nhân hãm hại, phải cẩn trọng đề phòng kẻ gài bẫy, nên nói ít đi, quan sát nhiều hơn. Tài lộc ở mức trung bình, phương diện đầu tư không được tốt cho lắm, cần chờ thời cơ.

Sức khỏe bình thường, giữ cho thân tâm thoải mái là được.

Xử Nữ (23/8-22/9)

Theo dự đoán 12 cung hoàng đạo hôm nay, Xử Nữ có vận may khá tốt, bạn sẽ làm những việc mà mình hứng thú và bớt lãng phí thời gian vào những việc vô bổ. Chuyện tình cảm tạm ổn, trong mối quan hệ thân thiết, hãy quan tâm đến đối phương nhiều hơn, đặc biệt đừng bỏ qua những điều vụn vặt xung quanh.

Công việc hanh thông, bạn có thể được giao những việc vừa sức, chỉ cần bạn sắp xếp thời gian hợp lý, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi là được. Tài lộc tốt, nếu chăm chỉ đầu tư và quản lý tài chính thì bạn thu về không ít.

Sức khỏe bình thường, không nên ăn kiêng liên tục, hại cơ thể.

Thiên Bình (23/9-23/10)

Thiên Bình có đủ loại tin tức bay xung quanh, thật khó mà phân biệt được đâu là thật, tốt hơn hết là bạn nên đánh giá thật kỹ càng. Tình cảm đi xuống, bạn luôn thích nói về những chủ đề không liên quan, sau một thời gian dài, đối tác có thể không thích nghe.

Sự nghiệp có phần yếu kém, đừng nên tin vào những lời đàm tiếu nơi công sở, nếu không yên tâm thì nên xem người khác đang làm gì, hỏi thêm ý kiến ​​của sếp, bớt tự cao tự đại. Tài lộc bình thường, về phương diện đầu tư, đừng chạy theo xu hướng, hãy xem xét vấn đề một cách hợp lý để tránh rủi ro và giảm bớt tổn thất.

Sức khỏe ở mức trung bình, chú ý an toàn giao thông khi ra ngoài.

Bọ Cạp (24/10-21/11)

Bọ Cạp hôm nay vận thế khá hơn, bạn có thể làm mọi việc theo ý mình, đừng nghĩ ngợi lung tung. Nhân duyên vẫn tốt, đối tác quan tâm đến bạn hơn, về cơ bản bạn có thể làm được điều mình muốn.

Công việc hanh thông, bạn được làm việc với những người phù hợp, có thể tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí, học hỏi được những kinh nghiệm và kiến ​​thức bổ ích từ đó. Tài lộc hanh thông, về phương diện đầu tư, tốt hơn nên hành động theo kế hoạch, đừng làm trái nhịp, giữ lý trí.

Sức khỏe ổn định, tâm hồn thoải mái, ít lo âu.

Nhân Mã (22/11-21/12)

Nhân Mã hôm nay dễ bị ngoại cảnh tác động trong công việc và cuộc sống, tốt hay xấu không phụ thuộc vào bạn. Nhân duyên yếu kém, có nhiều lời nói không thiện cảm về mối quan hệ giữa bạn và người ấy, cố gắng đừng để ý đến những điều này.

Công việc yếu kém hơn, bạn sẽ bị ngoại cảnh làm xáo trộn. Tài lộc tương đối yếu, việc đầu tư và quản lý tài chính không có thu nhập gì, cứ để yên thì sẽ an toàn hơn.

Sức khỏe ở mức trung bình, đề phòng bệnh cảm, sốt.

Ma Kết (22/12-19/1)

Theo dự đoán 12 cung hoàng đạo hôm nay, Ma Kết vận trình khá tốt, về cơ bản thì không có gì trục trặc trong cuộc sống và công việc, chỉ cần từng bước là được. Tình cảm tốt đẹp, vợ chồng hòa thuận, giữa hai người ít xảy ra tranh chấp hay bất đồng.

Công việc vẫn hanh thông, bạn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thể đúc kết kinh nghiệm, chuẩn bị cho những dự án tiếp theo. Tài lộc tốt, bạn thu về lợi nhuận lý tưởng, nếu gặp khó khăn thì trước sau gì cũng có thể vượt qua.

Sức khỏe khởi sắc, cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng.

Bảo Bình (20/1-18/2)

Bảo Bình hôm nay khá may mắn, bạn có xu hướng tự mình làm nhiều việc hơn và không thích mọi người can thiệp. Tình cảm khá ổn, trong mối quan hệ thân tình, bạn độc lập hơn, không can dự cũng như không thích đối phương xen vào chuyện của mình.

Trong công việc, bạn có thể dùng kinh nghiệm và sức lực của mình để giải quyết vấn đề. Tài lộc ổn, đầu tư và quản lý tài chính nên thận trọng hơn, không dễ động tay động chân đến những dự án kém quen thuộc.

Sức khỏe tốt, nên vận động cơ xương khớp hợp lý.

Song Ngư (19/2-20/3)

Song Ngư hôm may sẽ mất cân bằng cảm xúc, cảm thấy mình trả giá nhiều nhưng bù lại chẳng được bao nhiêu. Vận trình tình cảm nhìn chung không thuận, sự giúp đỡ của bạn đối với đối tác nên vừa phải, càng làm càng ít được chú ý.

Công việc bình thường, bạn không dễ dàng giành được công trình tốt, sự liều lĩnh có thể sẽ không đem lại kết quả. Tài lộc ở mức trung bình, bạn có nhiều khoản phải chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày, phải lựa chọn, tốt nhất nên tiết kiệm.

Sức khỏe bình thường, có thể tăng cường dinh dưỡng hợp lý.

(*)Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.