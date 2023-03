12 con thiên nga đầu tiên được Hà Nội thí điểm nuôi ở hồ Thiền Quang giờ ra sao?

12 con thiên nga nuôi thí điểm ở hồ Thiền Quang giờ ra sao?

Thời gian đầu, đàn thiên nga được thả tự do bơi lội ở hồ Thiền Quang. Tuy nhiên sau đó, đàn thiên nga được nuôi nhốt trong chuồng ở một góc hồ Thiền Quang (phía đường Nguyễn Du).

Sau 5 năm nuôi, thả ở hồ Thiền Quang, 12 con thiên nga giờ chỉ còn lại 6 con (4 đen và 2 trắng). Hiện, đàn thiên nga được nuôi trong một khu vực rộng vài chục mét vuông, rào chắn cẩn thận bằng các tấm lưới thép và bè thủy sinh. Nơi đây được ban quản lý treo biển thông báo “Không phận sự miễn vào”. Cánh của những con thiên nga cũng đã được cắt bớt để hạn chế bay lên bờ, bay ra lòng đường gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, trong số 6 con thiên nga bị chết thì 2 con do không thích nghi được, 4 con chết do ăn phải thức ăn có lưỡi câu ở hồ.

Thời điểm đưa đàn thiên nga về nuôi thí điểm ở hồ Thiền Quang, ông Võ Tiến Hùng đang là Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội (đơn vị chăm sóc đàn thiên nga).

Đến ngày 20/8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Võ Tiến Hùng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cơ quan điều tra cáo buộc, ông Hùng liên quan sai phạm mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C để xử lý ô nhiễm hơn 100 hồ trên địa bàn Hà Nội. Đây cũng là 1 trong 4 vụ án hình sự liên quan đến cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Tháng 6/2022, toà phúc thẩm tuyên phạt ông Võ Tiến Hùng mức án 30 tháng tù giam, ông ông Nguyễn Đức Chung mức án 5 năm (đến nay, cựu Chủ tịch Hà Nội bị tuyên tổng cộng 12 năm tù trong 3 vụ án: chiếm đoạt tài liệu mật liên quan vụ án Nhật Cường, mua sắm chế phẩm Redoxy-3C, can thiệp đấu thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội).