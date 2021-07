12 cán bộ, chiến sĩ công an ở Bà Rịa - Vũng Tàu dương tính SARS-CoV-2

(VTC News) -

Chiều 21/7, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã nhận được báo cáo nhanh của Công an thị xã Phú Mỹ về việc 12 cán bộ, chiến sĩ công an ở đây dương tính với SARS-CoV-2.

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại quốc lộ 51 (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

12 cán bộ này đều là F1 của 2 cán bộ công an N.S. và N.V.N. phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 trước đó.

Hiện những người tiếp xúc gần với 12 cán bộ công an này đều âm tính, đã được đưa đi cách ly tập trung.

Theo báo cáo nhanh của Công an thị xã Phú Mỹ, ngày 20/7, Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ lấy mẫu xét nghiệm PCR cho 12 cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã đang cách ly tập trung tại Vabis Hồng Lam.

Đến 21/7, 12 F1 này dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 chiến sĩ Đội Cảnh sát Hình sự, 3 cán bộ Đội Điều tra tổng hợp, 6 cán bộ Đội Kinh tế - Môi trường.

Trước đó, ngày 15/7, trả lời VTC News, ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ cho biết, địa phương vừa ghi nhận 2 cán bộ Công an thị xã Phú Mỹ dương tính với SARS-CoV-2 không rõ nguồn lây.

Hai cán bộ công an này được xác định là anh N.S. (29 tuổi) và anh N.V.N. (32 tuổi).

Cả 2 cán bộ công an trên từng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch trên quốc lộ 51 (thị xã Phú Mỹ) để thực hiện công việc khai báo y tế cho những lái xe, người dân từ tỉnh, thành khác về Bà Rịa - Vũng Tàu.

Riêng cán bộ N.V.N., trước khi kết quả dương tính với SARS-CoV-2 đã cùng đoàn công tác do một Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm trưởng đoàn kiểm tra việc xả thải ở cống số 6, xã Tân Hải (thị xã Phú Mỹ).