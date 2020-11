11 trường Đại học Việt Nam lọt top tốt nhất châu Á 2021

Theo đó, Việt Nam có 11 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng trong số 634 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức này đánh giá là tốt nhất trong toàn châu Á.

So với bảng xếp hạng năm 2020, nước ta chỉ có 8 cơ sở giáo dục đại học lọt top các trường được đánh giá. 3 cơ sở giáo dục đại học có thêm trong năm nay là Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Công nghiệp TP.HCM, Đại học Kinh tế TP.HCM.

Xếp hạng cụ thể của 11 trường đại học: Đại học Quốc gia TP.HCM xếp hạng 158 (tụt 15 hạng so với năm 2020), Đại học Quốc gia Hà Nội xếp hạng 160 (tụt 13 hạng so với năm 2020), Đại học Bách khoa Hà Nội xếp hạng 301-350 (tụt gần 80 hạng so với năm 2020; Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng giữ được nguyên hạng; Đại học Cần Thơ xếp hạng 451-500 (tụt hạng gần 50 so với năm 2020; Đại học Tôn Đức Thắng xếp hạng 163 (tăng 44 hạng so với năm 2020); Đại học Duy Tân xếp hạng 351-400 (tăng gần 100 hạng so với với năm 2020); Đại học Sư phạm Hà Nội xếp hạng 551-600; Đại học Công nghiệp TP.HCM và Đại học Kinh tế TP.HCM đồng hạng 601+.

Vị trí các trường đại học của Việt Nam trong bảng xếp hạng QS các trường tốt nhất châu Á.

Đặc biệt, trong bảng xếp hạng QS, Đại học Tôn Đức Thắng ngoài việc tăng 44 hạng so với năm 2020 thì trước đó trường cũng đã tăng 84 hạng so với năm 2019. Như vậy, chỉ trong hai năm, Đại học Tôn Đức Thắng đã tăng 128 hạng, mức tăng hạng nhiều nhất ở Việt Nam và cũng thuộc nhóm các trường có mức tăng hạng ấn tượng nhất của châu Á.

Bảng xếp hạng QS châu Á đánh giá các đại học dựa trên 11 tiêu chí với trọng số khác nhau, gồm: Danh tiếng về học thuật (30%); Danh tiếng nhà tuyển dụng (20%); Tỷ lệ giảng viên/sinh viên (10%); Tỷ lệ đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ (5%); Tỷ số bài báo xuất bản trên giảng viên (5%); Chỉ số trích dẫn trên bài báo (10%); Mạng lưới nghiên cứu quốc tế (10%); Giảng viên quốc tế (2,5%); Sinh viên quốc tế (2,5%); Sinh viên trao đổi trong nước (2,5%); Sinh viên học trao đổi nước ngoài (2,5%).