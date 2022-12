11 phút cho điều này, giảm một nửa nguy cơ chết sớm vì ung thư, tim mạch

Một nghiên cứu dẫn đầu bởi Trung tâm Charles Perkins thuộc Trường ĐH Sydney (Úc), vừa công bố trên tạp chí y học Nature Medicine, cho thấy những đợt hoạt động thể chất mạnh mẽ kéo dài từ 1-2 phút trong cuộc sống thường ngày có tác động vô cùng ngoạn mục đến sức khỏe.

Chỉ cần vài lần thở dốc vì vận động mạnh, ngắn như thế - có thể là do cố rượt theo một chiếc xe buýt, đi bộ nhanh khi cần thực hiện gấp vài việc vặt, đùa giỡn với trẻ em... - với tổng thời lượng từ 3 đến 4 phút mỗi ngày, bạn sẽ giảm tận 40% tỉ lệ tử vong do mọi nguyên nhân và tử vong liên quan đến ung thư; đồng thời giảm 49% rủi ro tử vong do tim mạch.

Với tổng thời lượng lên tới mức tối đa 11 phút/ngày, bạn sẽ giảm được tới 65% nguy cơ tử vong do tim mạch và 49% nguy cơ tử vong do ung thư, so với người không phải thở dốc lần nào trong ngày.

Vài lần gấp gáp khiến bạn phải thở dốc trong ngày như vội làm việc nhà nào đó hay rượt theo xe buýt, tàu điện... rất tốt cho sức khỏe (Ảnh minh họa từ Internet)

25.000 người tham gia nghiên cứu nói trên, được thu thập dữ liệu bằng thiết bị đeo tay bởi ngân hàng dữ liệu y sinh lớn của Anh Biobank, đều là những người không thường xuyên tập thể dục.

Đáng ngạc nhiên hơn, khi so sánh tác động của một cuộc sống thường xuyên có những đợt vận động mạnh ở những người này với tác động từ việc tập thể dục thường xuyên của 62.000 người khác, lợi ích là như nhau.

Tác động của những cơn hoạt động thể chất mạnh và ngắn này đem lại hiệu quả lên các hệ cơ quan, nhất là hệ tim mạch, tương tự tác động của các bài luyện tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT), một dạng tập luyện những năm gần đây được ưa chuộng vì đem lại nhiều lợi ích thể chất.

Phát hiện trên cho thấy nếu bạn không có thời gian hay không thích tập thể dục, thay đổi một chút cách làm mọi việc thường ngày có thể là giải pháp.

"Không cần đều đặn, không cần chuẩn bị, không cần là thành viên câu lạc bộ hay kỹ năng đặt biệt. Cách vận động này chỉ đơn giản là đẩy nhanh tốc độ trong khi đi bộ hoặc làm việc nhà với nhiều năng lượng hơn một chút" - tờ SciTech Daily dẫn lời Giáo sư Emmanuel Stamakakis từ Trung tâm Charles Perkins.