11 người chết và mất tích, hơn 10.000 dân phải sơ tán do mưa lũ tại miền Trung

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đến chiều tối nay, mưa lũ trên diện rộng tại miền Trung buộc các địa phương di dời, sơ tán tổng cộng 3.250 hộ/10.994 người.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, đã có 4 người chết (Đăk Lăk, Gia Lai, Quảng Trị, Quảng Ngãi) và 7 người mất tích (Quảng Trị: 5, Thừa Thiên-Huế: 1, Gia Lai: 1).

Trong đó, Quảng Trị là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, phải sơ tán 2.796 hộ/10.141 người, Thừa Thiên-Huế 271 hộ/780 người, Đà Nẵng 23 hộ/73 người, Quảng Nam là 59 hộ.

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Đà Nẵng, đến chiều tối nay, có 8 xã trên địa bàn bị ngập lụt, chia cắt.

Cũng tại Quảng Trị, vào 6h30 hôm nay, tàu Vietship TK 12 bị chìm gần khu vực Cửa Việt, trên tàu có 5 người, hiện nay 3 người đã được tàu Vietship 1 cứu vớt an toàn, còn 2 người đang trôi dạt trên biển.

Tại Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, nhiều tuyến đường, tỉnh lộ, các thôn cũng bị ảnh hưởng bởi nước lũ. Tuyến Quốc lộ 14B ở Quảng Nam qua các huyện miền núi bị mưa lũ chia cắt, lực lượng chức năng phải huy động phương tiện khắc phục để thông tuyến.

Tại Đà Nẵng, 8 xã thuộc huyện Hòa Vang ngập trong nước lũ, có nơi nước ngập đến ngang ngực. Cụ thể, các thôn ngập lũ chủ yếu ở vùng trũng thấp, dọc các tuyến sông, như: thôn Tây An (xã Hòa Châu); thôn Lệ Sơn 2, Nam Sơn, An Trạch, La Bông (xã Hòa Tiến); Ninh An, Phước Hưng Nam, Thái Lai, Phước Thái, Thạch Nham Tây, Phú Hòa 1 (xã Hòa Nhơn); Túy Loan Đông 2, Túy Loan Tây; Hòa Bắc (xã Hòa Phong)…

Theo ghi nhận của PV, nhiều tuyến giao thông bị nước lũ chia cắt như tuyến ĐH2, tuyến Phước Thái đi Diêu Phong (xã Hòa Nhơn), tuyến ĐH8 (đoạn thôn Lệ Sơn 2, xã Hòa Tiến), tuyến La Châu đi Gò Chùa...

Khu vực nội thị Đà Nẵng cũng bị ngập úng cục bộ như đường 3/2 (quậnHải Châu), khu vực Mân Quang (Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn) và ngập úng khu dân cư dọc tuyến cống thoát nước mưa Thọ Quang - Biển Đông (Sơn Trà)…

Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các quận, huyện, tính đến chiều tối 8/10, Đà Nẵng đã sơ tán 23 hộ dân và 73 nhân khẩu.

Tại Hội An, Quảng Nam, nước lũ vẫn đang lên ở mức cao.

Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, từ ngày 6/10 đến 16h ngày 8/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 400-600mm, đặc biệt tại một số nơi ở Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế tổng lượng mưa từ 700-900mm.

Một số trạm có lượng mưa lớn như Lâm Thủy (Quảng Bình) 634mm; Đại Sơn (Quảng Nam) 560mm; Hướng Linh (Quảng Trị) 980mm; Linh Thượng (Quảng Trị) 754mm; A Lưới (Thừa Thiên - Huế) 818mm; Hồ A Lá (Thừa Thiên - Huế) 753mm. Hiện nay, lượng mưa đang có xu hướng giảm dần.

Từ nay đến ngày 10/10, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 250-350mm, có nơi trên 400mm. Từ ngày 11/10, các tỉnh Trung Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn tiếp theo và kéo dài.