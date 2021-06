11 nam nữ thanh niên bay lắc trong quán karaoke ở tâm dịch Bắc Ninh

(VTC News) -

Khoảng 17h20 ngày 9/6, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp Công an huyện Tiên Du, Công an xã Hoàn Sơn kiểm tra khách sạn Relax Hotel tại Thôn Đông, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Cơ sở này do Trần Viết Cường (SN 1980) và vợ là Lường Thị Yến (SN 1994, ở Phù Lộc, Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn) trực tiếp quản lý và điều hành.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại tầng 1 của khách sạn có vợ chồng Trần Viết Cường cùng 3 người khác. Tại phòng VIP 8 tầng 5 của khách sạn có 8 người (4 nam và 4 nữ) đang có biểu hiện sử dụng chất ma túy.

Lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ tại phòng VIP 8 có 2 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng, 1 đĩa sứ màu trắng, trên có chất bột bám dính màu trắng (nghi là chất ma túy), 1 bộ loa đèn và một số dụng cụ để phục vụ việc sử dụng chất ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an bắt quả tang Tạ Hữu Lượng (SN 2001, ở Phú Lộc, phường Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua giám định, chất tinh thể màu trắng thu giữ tại phòng Vip 8 là Ketamine có khối lượng 2,4027 gam.

Ngay sau khi bắt giữ nhóm người này, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh test nhanh SARS-CoV-2 và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19. Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện 11 thanh niên có kết quả dương tính với ma túy (trong đó 6 người là nữ).

Các thanh niên mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke bị bắt giữ.

Cơ quan công an làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy đối với Lường Thị Yến, Trần Viết Cường có hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

5 người có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy gồm: Nguyễn Văn Đạt (SN 1995); Nguyễn Văn Tuyền (SN 1997); Tạ Hữu Lượng (SN 2001), cùng ở Phù Lộc, phường Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn; Nguyễn Văn Kha (SN 1995, ở Yên Cư, xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang); Đào Thị Hiền (SN 1998, ở Khóa Nhu, xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục đấu tranh mở rộng và hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Bắc Ninh có nhiều diễn biến phức tạp. Huyện Tiên Du đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 15 của Chính phủ. Theo đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn sẽ tạm dừng hoạt động (trừ các cơ sở kinh doanh mặt hàng thiết yếu).