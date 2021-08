Tại nhiều chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Hà Nội, nhiều người dân khi ra đường đã không trình bày được lý do chính đáng. Không ít người vẫn tìm mọi lí do trình bày mong lực lượng chức năng không xử phạt. Người đàn ông trong ảnh giải thích đi thăm bố mẹ ở gần đó. Tuy nhiên đây không phải là lý do chính đáng để ra đường thời điểm này. Vì vậy lực lượng chức năng mời vào làm việc và lập biên bản tại chỗ.