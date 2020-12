1.000 golfer săn giải thưởng 50 tỷ đồng

Chiều 22/12 tại D’. Palais Louis, Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố giải đấu Tan Hoang Minh Golf Championship 2021. Đây là sự kiện đặc biệt do Tập đoàn Tân Hoàng Minh và Tập đoàn FLC phối hợp tổ chức nhân dịp chào năm mới 2021, dự kiến thu hút 1000 golfer tham gia tranh tài trên sân FLC Golf Club Ha Long, sân golf vừa ghi nhận cú đúp điểm Albatross vào cuối tuần qua.

Không chỉ là giải đấu chào năm mới đầy khát vọng, Tan Hoang Minh Golf Championship 2021 còn ghi dấu ấn về sự hợp tác toàn diện của Tập đoàn Tân Hoàng Minh và Tập đoàn FLC.

Buổi họp báo công bố giải Tan Hoang Minh Golf Championship diễn ra tại Hà Nội chiều 22/12

Trong bốn ngày thi đấu với thể thức đấu gậy tính theo Handicap (System 36), từ 6-9/1, golf thủ dự Tan Hoang Minh Golf Championship có cơ hội nhận bộ giải thưởng tổng trị giá hàng chục tỷ đồng.

Trong đó, giải Hole in One bao gồm 5 căn hộ cao cấp tại hai công trình D’. Le Roi Soleil và D’. El Dorado của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, giá trị mỗi căn lên đến 6,8 tỷ đồng; 5 xe ô tô hạng sang do Tập đoàn FLC tài trợ, vé máy bay hãng hàng không Bamboo Airways, voucher golf tại các sân thuộc FLC Biscom,… cùng nhiều phần quà giá trị khác từ các nhà tài trợ.

Tổng giá trị giải thưởng lên tới 50 tỷ đồng.

Lễ bế mạc giải vào ngày 9/1 sẽ là đêm gala đặc sắc chào mừng năm mới tại Sky Bar của FLC Ha Long Grand Hotel, với sự xuất hiện của các ca sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng cùng sự dẫn dắt của Hoa hậu Jennifer Phạm.

Thông gia giải đấu, Tập đoàn Tân Hoàng Minh mong muốn góp phần xây dựng một đời sống văn hóa lành mạnh và văn minh, bên cạnh việc kiến tạo không gian sống đẳng cấp. Đồng thời, hy vọng giải đấu sẽ góp phần giúp phát triển phong trào chơi golf tại Việt Nam, là sân chơi để các golfer so tài, nâng cao trình độ và tích lũy kinh nghiệm,…