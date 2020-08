100 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép: GĐ Công an Đà Nẵng giải trình thế nào?

Tại cuộc họp UBND Đà Nẵng thường kỳ chiều 5/8, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố báo cáo về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian qua.

Theo Giám đốc Công an Đà Nẵng, trong tháng qua, tình hình người nước ngoài nhập cảnh, lưu trú trái phép trên địa bàn diễn ra phức tạp. Bộ Công an cũng đã chỉ đạo Giám đốc Công an TP Đà Nẵng giải trình về việc để xảy ra lỗ hổng trong công tác quản lý người nước ngoài.

Lực lượng Công an Đà Nẵng kiểm tra người nước ngoài nhập cảnh, lưu trú trái phép trên địa bàn.

“Mặc dù chúng ta hết sức nỗ lực nhưng tình hình người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và xu hướng đến Đà Nẵng ngày càng đông. Qua 6 vụ Công an Quảng Ninh khởi tố điều tra, trong đó có 2 vụ bắt giữ người Trung Quốc nhập cảnh trái phép thì người ta khai báo là muốn đi vào Đà Nẵng”, ông Viên cho hay.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên khẳng định: “Phê bình của Bộ Công an đối với Công an thành phố cũng đúng, chúng tôi chấp nhận. Đề nghị phải có sự phối hợp giữa các ngành, các địa phương trong công tác quản lý người nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc”.

Hiện lực lượng Công an thành phố đã phát hiện 100 người nhập cảnh trái phép, trong đó có 99 người Trung Quốc và một người Đài Loan. Số người này đang được cách ly theo quy định.

Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ một người Trung Quốc và 2 người Việt Nam liên quan đường dây đưa người nhập cảnh trái phép, hiện đang bàn với các cơ quan tư pháp để xử lý tiếp một số vụ việc khác.

Ngoài ra, có 145 người Trung Quốc đang tạm trú ở Crown Plaza (quận Ngũ Hành Sơn). Những người này có thị thực nhập cảnh nhưng mục đích hoạt động ở Đà Nẵng không rõ ràng.

“Chúng tôi đã làm việc với Crown Plaza. Sau dịch COVID-19 sẽ có biện pháp xử lý”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nói.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, người nước ngoài nhập cảnh một đường, đi làm một nẻo. Làm hướng dẫn viên du lịch, tổ chức kinh doanh nhiều ngành nghề.

“Trong việc xảy ra dịch bệnh lần thứ hai thì chúng ta có rất nhiều điều nghi ngờ. Khách nước ngoài, chủ yếu là khách Trung Quốc lén đi qua con đường cửa khẩu trên bộ, trên biển”, ông Thơ cho hay.

Cao Gia Lượng, kẻ cầm đầu trong đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị Công an Đà Nẵng bắt giữ.

Theo ông Thơ, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương làm căng chuyện này, nên Bộ Công an mới chỉ đạo Công an Đà Nẵng kiểm tra, kiểm điểm về lỗ hổng.

“Ngoài lực lượng công an cũng nhắc nhở chính quyền địa phương. Chúng ta có cả một hệ thống tới tận các tổ dân phố, nhưng không biết sao tê liệt hết, để hổng như thế này.

Làm gì mà ai lạ vào lại không phát hiện được. Nên chỗ này cũng đặt vấn đề tinh thần trách nhiệm, sự lỏng lẻo ở cấp cơ sở để diễn ra cảnh người nước ngoài vào rồi ở tụ tập năm này sang tháng khác, đến khi đổ ra tai họa rồi bắt đầu tá hỏa lên”, ông Thơ cho hay.