‘100% công dân không hài lòng thái độ tiếp đón’: Ban Pháp chế HĐND giải trình

Ngày 8/7, tại Kỳ họp 15, HĐND Đà Nẵng Khóa IX, ông Phan Thanh Long, Trưởng Ban Pháp chế giải trình liên quan đến Báo cáo thẩm tra nếu ‘100% công dân không hài lòng thái độ tiếp đón, hướng dẫn tại bộ phận 1 cửa của Sở Công thương’

Ông Phan Thanh Long cho biết: Quy trình và thủ tục, Ban Pháp chế đã họp, thảo luận, xây dựng dự thảo, gửi ý kiến đến các thành viên của ban. Trên cơ sở ý kiến đa số đã đi đến thống nhất về nhận định đánh giá nội dung liên quan đến báo cáo trình HĐND thành phố trong kỳ họp lần này.

“Báo của thẩm tra của Ban Pháp chế là ý kiến tập thể của ban, không phải là ý kiến của một cá nhân nào” ông Long khẳng định.

Ông Phan Thanh Long, Trưởng Ban Pháp chế HĐND Đà Nẵng.

Theo Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng, Ban thực hiện đúng Quy chế phối hợp thực hiện giữa 4 cơ quan gồm Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND và UBMTTQ để chuẩn nội dung cho kỳ họp. Sau khi hoàn thành báo cáo đã gửi đến các cơ quan chức năng có liên quan và đăng tải trên trang điện tử của HĐND TP Đà Nẵng.

Liên quan đến số liệu, ông Long cho biết ghi chú trích dẫn trong trang 3 của báo cáo thẩm tra chỉ nêu tỷ lệ không hài lòng diễn đạt theo con số % chứ không theo con số cụ thể.

Cơ sở tham chiếu trong báo cáo có dẫn 3 nguồn, gồm: Từ báo cáo của UBND thành phố, của các sở, ngành; Qua hoạt động giám sát của ban và nguồn tham khảo trên chuyên mục về kháo sát đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với thái độ phục vụ của các sở, ngành trên trang thông tin điện tử của UBND thành phố.

“Việc sử dụng có giá trị tham khảo để các ngành có được thông tin, nêu ra các bất cập để từ đó đề ra giải pháp với mục tiêu phục vụ tổ chức, công dân được tốt hơn”, ông Long nói.

Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ có rằng, việc đánh giá, khảo sát mức độ hài lòng của người dân thì UBND thành phố đã có quyết định.

Theo đó, phương án khảo sát phải dựa trên 3 phương pháp, gồm khảo sát bằng phiếu điều tra; Khảo sát, phỏng vấn sâu thông qua điện thoại ghi âm và Khảo sát trực tuyến.

Kết quả khảo sát phải tổng hợp cả 3 phương pháp, nếu lấy một phương pháp khảo sát trực tuyến thì không thể đánh giá khách quan, khoa học về mức độ hài lòng của người dân.

Ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho rằng đây không phải là nội dung lớn, tuy nhiên dư luận, báo chí có đưa nội dung này lên nên cần làm rõ.

Thẩm quyền trình tự thụ tục Ban Pháp chế đã làm đúng Luật Tổ chức chính quyền địa phuương và Luật Giám sát Quốc hội và HĐND.

Ban Pháp chế đã làm đúng quy chế phối hợp và có gửi báo cáo thẩm tra cho UBND thành phố đúng thời gian quy định, đăng tải lên trang điện tử HĐND để rộng đường dư luận.

Người dân làm việc tại bộ phận 1 cửa của Sở Công thương tại Trung tâm Hành chính Đà Nẵng.

Nếu nội dung đánh giá mức độ hài lòng trên trang thông tin điện tử thành phố bất cập, đây là lúc cần kiểm tra lại. Vấn đề ở đây là làm rõ chứ không phải để chỉ trích nhau.

“Cũng qua vấn đề này, tôi cho rằng điều đáng mừng nhất đó là lòng tự trọng và tính xấu hổ, hay nói đúng hơn là văn hóa xấu hổ. Nếu như tất cả chúng ta thấy rằng đây là lòng tự trọng và văn hóa xấu hổ thì chắc chắn trong những phát biểu từ Thành ủy cho đến UBND và HĐND sẽ giảm tải đi cái câu: Một bộ phận cán bộ hiện nay chưa tâm huyết, chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Vì vậy, những vấn đề chúng ta thảo luận từ hôm qua, các sở, ngành sẽ về triển khai nghiêm túc, nhất là những vấn đề bức xúc, những vấn đề mà hiện nay chúng ta đang phải tập trung giải quyết để đáp ứng niềm tin của nhân dân”, ông Nguyễn Nho Trung nói.

Như VTC News đưa tin, ngày 7/7, ông Nguyễn Hà Bắc, Giám đốc Sở Công thương Đà Nẵng có Công văn đề nghị điều chỉnh thông tin tại Báo cáo thẩm tra số 629 ngày 2/7/2020 của Ban Pháp chế HĐND thành phố.

Theo báo cáo này, có nội dung “Lý do không hài lòng do phải tốn chi phí không chính thức: Cục Thuế: 33,33%; Sở Y tế: 1,41%, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất 7,32%; Do thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức tại bộ phận tiếp nhận: Sở Công Thương 100% không hài lòng”.