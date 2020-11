100 công an truy bắt tên tội phạm nguy hiểm trốn khỏi nhà tạm giữ

Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), cho biết, khoảng 20h40 ngày 22/11, người dân xã Quỳnh Hậu phát hiện kẻ khả nghi, có đặc điểm rất giống Trần Nhạc (SN 1996, trú tại phường Phú Hậu, thành phố Huế), tên tội phạm bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ mà công an thông báo truy tìm. Họ liền báo tin cho Công an xã Quỳnh Hậu.

Ngay sau đó, Công an huyện Quỳnh Lưu huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ cùng hơn 100 người dân, Đoàn Thanh niên xã Quỳnh Hậu bao vây và bắt được tên Nhạc.

Nhạc bị bắt giữ sau 1 ngày trốn khỏi nhà tạm giữ.

Cách đây 1 tháng, Nhạc bị công an huyện Quỳnh Lưu khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến ma túy. Đến 18h30 ngày 21/11, Nhạc lợi dụng sơ hở, bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Ngay sau đó, Công an huyện Quỳnh Lưu thông báo tới người dân các xã biết để cùng phối hợp truy tìm.