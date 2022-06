Nguyễn Thị Thanh Khoa thắng giải Best Interview (Thí sinh có câu trả lời ứng xử hay nhất) tại Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2022. Người đẹp còn vào Top 10 Best Catwalk (Thí sinh có màn catwalk đẹp nhất), Best English Skill (Thí sinh có kỹ năng tốt nhất). Liên tiếp giành vị trí cao tại các phần thi phụ, cô chắc chắn là cái tên không thể xem nhẹ. Thanh Khoa được dự đoán nắm chắc một suất trong Top 5.