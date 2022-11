10 tháng thu ngân sách đạt gần 1.300.000 tỷ đồng

(VTC News) -

Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) lũy kế 10 tháng năm 2022 ước đạt 1.219.964 tỷ đồng, bằng 103,8% so với dự toán pháp lệnh, bằng 114,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng thu NSNN lũy kế 10 tháng năm 2022 ước đạt 1.219.964 tỷ đồng.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 1.154.428 tỷ đồng, bằng 100,7% so với dự toán pháp lệnh, bằng 112,1% so với cùng kỳ năm 2021. Số thu thuế, phí nội địa ước đạt 881.004 tỷ đồng, bằng 96,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 107,2% so với cùng kỳ năm 2021. Thu từ dầu thô ước đạt 65.536 tỷ đồng, bằng 232,4% so với dự toán, bằng 195,0% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất ước đạt 173.168 tỷ, bằng 128,3% dự toán, bằng 145,7% so với cùng kỳ.

Đối với kết quả thu theo địa bàn, ngành Thuế vẫn thường xuyên bám sát tiến độ và chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu đảm bảo 63/63 địa phương hoàn thành dự toán. Tuy nhiên, đến hết tháng 10/2022, tiến độ thực hiện thu của một số địa phương còn thấp như: Cao Bằng (74,7%); Bắc Kạn (79,2%)...

Hiện, Tổng cục Thuế vẫn đang tiếp tục theo dõi sát tiến độ thu của các địa phương này để chỉ đạo khai thác tăng thu. Về kết quả công tác thanh tra kiểm tra thuế, tính đến hết ngày 31/10, toàn ngành Thuế thực hiện được 55.840 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT, đạt 75,56% kế hoạch năm 2022 và bằng 106,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 51.221,8 tỷ đồng, bằng 138,79% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 12.232,8 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.805,7 tỷ đồng; giảm lỗ là 37.183,4 tỷ đồng. Đối với công tác quản lý nợ thuế, lũy kế tính đến cuối tháng 10/2022 thu được 27.936 tỷ (bằng 66,5% chỉ tiêu thu nợ năm 2022) nợ thuế.