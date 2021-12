10 phim Hàn Quốc ăn khách nhất trên Netflix năm 2021

Mới đây, Netflix đã công bố các bộ phim Hàn Quốc được xem nhiều nhất trên toàn thế giới năm 2021. Không ngoài dự đoán, hiện tượng toàn cầu Squid Game (Trò Chơi Con Mực) đứng đầu. Phim thậm chí còn giữ hạng nhất trong số các chương trình truyền hình năm 2021, lọt TOP 10 suốt 11 tuần ở 90 quốc gia. Phim có tổng số giờ xem lên đến 2.157.050.000 giờ.

Squid Game xứng đáng là phim truyền hình đình đám nhất thế giới năm nay

Trước bom tấn thành tích khủng như vậy, Vincenzo của Song Joong Ki ngậm ngùi đứng ở vị trí số 2. Phim nằm trong Top 10 trên toàn thế giới trong 278 ngày, trending ở 56 quốc gia. Song Joong Ki có thêm một bộ phim điện ảnh lọt vào Top 10 là Space Sweepers.

Loạt phim xếp hạng cao trong Top 10

Hometown Cha-Cha-Cha đứng ở vị trí số 3, lọt Top 10 trên toàn thế giới trong 13 tuần ở 52 quốc gia. Han So Hee xứng danh "công chúa Netflix" khi có tận 2 phim lọt Top 10 là My Name (hạng 4) và Nevertheless (hạng 6). Hellbound mới ra mắt vào tháng 11 đã kịp dành vị trí số 5.

Hospital Playlist 2 có thành tích ổn định, hạ cánh ở hạng 7. Dù bị chê là "bom xịt", Sisyphus: The Myth và Kingdom: Ashin of the North vẫn lọt Top 10. Tuy nhiên so với quy mô khủng của hai dự án, đây vẫn là thành tích không tương xứng.

Top 10 phim Hàn Quốc được xem nhiều nhất trên Netflix năm 2021 1. Squid Game (51.244 điểm) 2. Vincenzo (20.057 điểm) 3. Hometown Cha-Cha-Cha (13.041 điểm) 4. My Name (9.613 điểm) 5. Hellbound (7.659 điểm) 6. Nevertheless (7.235 điểm) 7. Hospital Playlist 2 (7.105 điểm) 8. Space Sweepers (5.662 điểm) 9. Sisyphus: The Myth (5.633 điểm) 10. Kingdom: Ashin of the North (4.765 điểm)