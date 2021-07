10 phim bom tấn Marvel sắp ra mắt

(VTC News) -

Dưới đây là những phim bom tấn sắp ra mắt của Marvel.

"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings"

Bộ phim siêu anh hùng thứ 25 trong vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) sẽ ra mắt vào tháng 9/2021, sau nhiều lần trì hoãn. Dựa trên nhân vật Thượng Khí (Shang-Chi) của Marvel Comics, bộ phim xoay quanh câu chuyện một võ sĩ rời bỏ tổ chức nơi anh lớn lên để tới Mỹ, hy vọng một cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, sóng gió tiếp tục xảy đến khi anh bị các sát thủ phát hiện ra nơi ẩn náu.

Lưu Tư Mộ trong vai Shang-Chi. (Nguồn: Marvel Studios)

Bộ phim sẽ mang những màn chiến đấu mãn nhãn đậm chất Á Đông giữa Shang-Chi (Lưu Tư Mộ đóng) với những sát thủ và cả người đã nuôi dưỡng anh. Simu Liu đã có dịp phô diễn những kỹ năng võ thuật điêu luyện mà anh luyện tập trong nhiều năm qua.

Bộ phim được Destin Daniel Cretton làm đạo diễn, do David Callaham viết kịch bản, và có sự tham gia của Lưu Tư Mộ trong vai Thượng Khí, cùng với Lương Triều Vỹ, Dương Tử Quỳnh và nữ diễn viên Awkwafina - người từng giành được Quả cầu vàng cho vai diễn trong phim "The Farewell" (2019).

"Eternals"

(Nguồn: Marvel Studios)

Bộ phim viễn tưởng kể về một nhóm người bất tử đã sống trên Trái Đất hàng nghìn năm. Tại sự kiện San Diego Comic-Con năm 2019, Chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige cho biết: "Họ là một nhóm người bất tử đã ở trên Trái đất trong 35.000 năm. Họ đã xuất hiện trong vũ trụ điện ảnh Marvel".

Theo mô tả chính thức của Disney về bộ phim, sau các sự kiện của "Avengers: Endgame", nhóm người bất tử xuất hiện để sát cánh với nhau để chiến đấu chống lại một chủng tộc ngoài hành tinh khác có tên là The Deviants. Bộ phim sẽ ra mắt vào tháng 11/2021, chậm hơn kế hoạch ban đầu gần 1 năm.

Phim có dàn diễn viên khủng, bao gồm Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Henry Tyree, Kit Harington, Gemma Chan và Salma Hayek. Trong đó, nam diễn viên Richard Madden của "Game of Thrones" sẽ đóng vai Ikaris, một trong những thủ lĩnh của nhóm bất tử "Eternals". Don Lee, Barry Keoghan và Angelina Jolie cũng sẽ tham gia bộ phim.

"Spider-Man: No Way Home"

Tom Holland sẽ xuất hiện trong bộ phim "Spider-Man" sắp ra mắt. (Nguồn: Sony Pictures Entertainment)

Trên thực tế, đây là một bộ phim do Sony Pictures hợp tác với Marvel Studios. Tuy nhiên, Người Nhện là một phần của vũ trụ điện ảnh Marvel và các sự kiện của bộ phim sẽ liên quan trực tiếp đến phần phim "Doctor Strange" của Marvel.

Tom Holland sẽ đóng vai Người Nhện, một số nhân vật trước đây trong các bộ phim của Sony, bao gồm Electro (Jamie Foxx) và Tiến sĩ Octavius (Alfred Molina), dự kiến sẽ trở lại. Bộ phim "Spider-Man: No Way Home" dự kiến ra mắt vào tháng 12/2021.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness"

Dự kiến ra mắt vào tháng 3/2022, bộ phim được mô tả là một cuộc phiêu lưu ly kỳ, đáng sợ và khá "hại não" với người xem. Ban đầu, nhà sản xuất dự định thực hiện một bộ phim kinh dị đầu tiên trong vũ trụ điện ảnh Marvel, tuy nhiên sau đó bộ phim sẽ chỉ còn một số phân cảnh đáng sợ.

Diễn viên Benedict Cumberbatch. (Nguồn: Disney/Marvel)

Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams và Chiwetel Ejiofor sẽ tiếp tục các vai diễn của họ như Tiến sĩ Stephen Strange, Tiến sĩ Christine Palmer và Nam tước Mordo. Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) cũng sẽ tham gia "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". Các sự kiện trong loạt phim "WandaVision" của cô có mối liên quan trực tiếp đến "Doctor Strange 2".

"Thor: Love and Thunder"

Natalie Portman sẽ tham gia "Thor: Love and Thunder". (Nguồn: Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney)

Đây là phần tiếp theo của Thor: Ragnarok (2017). Taika Waititi sẽ là đạo diễn, còn nam diễn viên Chris Hemsworth tiếp tục trong vai Thor. Tessa Thompson cũng trở lại với vai Valkyrie được người hâm mộ yêu thích. Christian Bale sẽ đóng vai phản diện của bộ phim - Gorr the God Butcher.

Đáng chú ý, Natalie Portman sẽ trở lại vũ trụ điện ảnh Marvel, cô đóng một phiên bản nữ của Thor. Bộ phim sẽ ra mắt vào tháng 5/2022.

"Black Panther: Wakanda Forever"

Marvel Studios công bố logo mới của loạt phim "Black Panther". (Nguồn: Marvel Studios)

Phía nhà sản xuất cho biết, phần tiếp theo của "Black Panther" sẽ không tái hiện lại hình ảnh của cố diễn viên Chadwick Boseman. “Chadwick Boseman là một diễn viên vô cùng tài năng và là một người truyền cảm hứng. Anh ấy đã tạo ra ảnh hưởng lớn đến chúng ta, cả trong công việc lẫn trong cuộc sống.

Vai diễn T'Challa - Black Panther là một tượng đài và khác biệt với bất kỳ nhân vật nào khác trong lịch sử của Marvel. Đó là lý do chúng tôi sẽ không tái hiện nhân vật này" – Kevin Feige, chủ tịch Marvel Studios cho biết.

Quá trình sản xuất "Black Panther: Wakanda Forever" mới được tiến hành từ tháng 6/2021. Bộ phim dự kiến ra mắt tháng 7/2022.

"The Marvels"

"Captain Marvel" đổi tên thành "The Marvels". (Nguồn: Marvel Studios)

Disney đã xác nhận phần tiếp theo vào đầu năm 2020, cùng một số thay đổi về ngày chiếu phim. "Captain Marvel" sẽ đổi tên thành "The Marvels" trong phần tiếp theo, dự kiến công chiếu vào tháng 11/2022.

Carol Danvers (Brie Larson đóng) sẽ có sự đồng hành của của ngôi sao "Ms. Marvel" Iman Vellani và Teyonah Parris, người sẽ đóng vai Monica Rambeau khi trưởng thành. Nhân vật Rambeau lần đầu tiên xuất hiện trong "WandaVision", nơi cô nhận được sức mạnh siêu nhiên.

"Ant-Man and The Wasp: Quantumania"

Evangeline Lilly và Paul Rudd sẽ trở lại trong "Ant-Man 3". (Nguồn: Walt Disney Studios Motion Pictures)

Phần phim thứ 3 của Ant-Man dự kiến phát hành vào tháng 12/2023. Đạo diễn Peyton Reed trở lại cùng với Paul Rudd trong vai Scott Lang "Người Kiến" và Evangeline Lilly trong vai Hope Van Dyne. Michelle Pfeiffer và Michael Douglas cũng sẽ đóng vai cha mẹ của Hope.

Kathryn Newton sẽ đảm nhận vai Cassie Lang. Jonathan Majors sẽ đóng vai phản diện của bộ phim, được cho là nhân vật Kang the Conqueror.

"Guardians of the Galaxy Vol. 3"

"Guardians of the Galaxy 3" dự kiến ra mắt vào tháng 5/2023. (Nguồn: Marvel Entertainment)

Đạo diễn của hai phần phim đầu tiên, James Gunn sẽ tiếp tục làm phần 3 của "Guardians of the Galaxy" sau khi hoàn thành bộ phim "The Suicide Squad" của Warner Bros và loạt phim "Peacemaker" trên HBO Max.

Trên Twitter, James Gunn đã chia sẻ ngắn gọn về bộ phim, rằng "kịch bản đã viết xong và hầu hết các trưởng nhóm sản xuất đã được tuyển dụng". "Guardians of the Galaxy 3" dự kiến ra mắt vào tháng 5/2023.

"Fantastic Four"

Nhà sản xuất Kevin Feige công bố logo mới của "Fantastic 4". (Nguồn: Disney/Marvel Studios)

Disney đang khởi động lại "Fantastic Four". Feige cho biết, Jon Watts của "Spider-Man: Homecoming" là đạo diễn của phần phim mới. "Tôi rất vui khi thông báo bộ phim về một trong những biểu tượng đời đầu của Marvel" – nhà sản xuất tiết lộ phần phim tiếp theo, trong một sự kiện hồi tháng 12/2020.

Vẫn chưa có ngày phát hành chính thức cho phần tiếp theo của "Fantastic Four", nhưng rất có thể sẽ là tháng 11/2023 vì Disney đã thông báo sẽ ra mắt một bộ phim mới trong vũ trụ điện ảnh Marvel vào thời điểm này.