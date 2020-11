10 'phép màu' công nghệ từ phim, truyện viễn tưởng bước ra đời thực

Xuất bản năm 1865, cuốn sách "From the Earth to the Moon" của Nhà văn khoa học viễn tưởng tiên phong người Pháp Jules Verne kể về câu chuyện của ba người đàn ông chế tạo một đường đạn để lên mặt trăng cách 104 năm trước khi nó xảy ra trong đời thực. (Ảnh: Bantam Classics).