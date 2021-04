10 ôtô bán chạy nhất 3 tháng đầu năm 2021

10. Mazda CX-5: 2.569 xe

Đạt số lượng bán ra 2.569 chiếc, Mazda CX-5 là mẫu xe đứng thứ 10 trong danh sách này. So với cùng kỳ năm ngoái, crossover này đã tăng doanh số mạnh mẽ 138,3%, đánh dấu sự trở lại của xe sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

9. Toyota Corolla Cross: 2.969 xe

Là một gương mặt mới xuất hiện từ nửa cuối năm ngoái, Corolla Cross đã nhanh chóng lấy được sự tin tưởng của khách hàng, giúp crossover này đạt doanh số 2.969 chiếc, đứng thứ 9 trong danh sách này.

8. Hyundai Grand i10: 3.199 xe

Một trong các mẫu xe hiếm hoi trong danh sách bị giảm doanh số so với cùng kỳ năm ngoái. Hyundai Grand i10 hiện đã không còn sức hút mạnh mẽ như trước đây khi 3 tháng đầu năm chỉ bán ra 3.199 chiếc, giảm 17,11%, do bị cạnh tranh mạnh mẽ bởi đối thủ tới từ Việt Nam.

7. Honda City: 3.374 xe

Với thế hệ mới ra mắt cuối năm ngoái và giao đến khách hàng từ tháng 1/2021, Honda City hút khách trở lại và đạt doanh số khủng trong quý I. Theo đó, mẫu xe phân khúc B này đã bán ra 3.374 chiếc trong đầu năm nay, với mức tăng trưởng 123,6%.

6. Kia Seltos: 3.840 xe

Cũng là một đại diện mới ra mắt trong nửa cuối năm 2020, Kia Seltos thể hiện sức hút đối với người tiêu dùng Việt Nam thông qua doanh số khủng, thậm chí gây ra tình trạng cháy hàng trong suốt thời gian bán ra. Với doanh số 3.840 chiếc, crossover cỡ nhỏ của Kia thực sự cho thấy sự bùng nổ trong 3 tháng đầu năm nay.

5. Toyota Vios: 3.870 xe

Dù Toyota vừa ra mắt phiên bản nâng cấp giữa vòng đời cho Vios vào tháng 2 vừa qua nhưng điều đó cũng không thể "cứu rỗi" mẫu xe này khỏi một khởi đầu kém cỏi của năm 2021. Đạt doanh số chỉ 3.870 chiếc trong quý I năm nay, Toyota Vios cho thấy mức sụt giảm lên tới 39,1%, mạnh nhất trong danh sách top 10 này.

4. Ford Ranger: 3.873 xe

Phân khúc bán tải vẫn là "đất diễn" của Ford Ranger trong giai đoạn 3 tháng đầu năm nay. Với doanh số 3.873 chiếc, mẫu xe này tăng trưởng 103,9%, tiếp tục chiếm thị phần hơn 70% trong phân khúc, gần như không bị đe dọa bởi bất kỳ đối thủ nào.

3. VinFast Fadil: 4.148 xe

Đạt doanh số 4.148 chiếc trong quý I/2021, VinFast Fadil trở thành mẫu xe xếp thứ ba trong danh sách này và đẩy Hyundai Grand i10 khỏi vị trí đứng đầu phân khúc A.

2. Mitsubishi Xpander: 4.602 xe

Mẫu MPV của Mitsubishi tiếp tục hút khách ngay giai đoạn đầu năm 2021. Doanh số Xpander trong quý I đạt 4.602 chiếc, tăng trưởng 53,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy bắt đầu lắp ráp mẫu xe này tại Việt Nam từ năm 2020 nhưng hiện tại lượng xe Mitsubishi Xpander nội địa bán ra đang chênh lệch rất lớn so với nhập khẩu: 199 so với 4.403 chiếc.

1. Hyundai Accent: 4.808 xe

Nhờ sự ổn định qua từng tháng, Hyundai Accent đã xuất sắc vươn lên đứng đầu danh sách top 10 mẫu xe bán chạy nhất quý I/2021. Mẫu xe này đạt doanh số 4.808 chiếc trong 3 tháng đầu năm, tăng chỉ 8,3%. Đồng thời, xe cũng đã được cập nhật phiên bản mới vào cuối năm ngoái với ngoại hình cuốn hút hơn.