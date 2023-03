10 nhân viên thu hồi nợ bị khởi tố, đại diện Công ty F88 lên tiếng

(VTC News) -

Ngày 31/3, Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (F88) thông tin về việc Công an TP.HCM khởi tố 10 nhân viên thu hồi nợ thuộc chi nhánh Công ty F88.

Công an kiểm tra hành chính điểm giao dịch của Công ty F88 ở Bạc Liêu.

Theo Công ty F88, ngày 23/3, F88 nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC02) khởi tố 5 cá nhân là nhân viên thu hồi nợ. Đối với 5 cá nhân còn lại, cho đến nay F88 chưa nhận được thông báo chính thức về việc khởi tố.

Đối với hành vi cưỡng đoạt tài sản của các cá nhân bị khởi tố, F88 khẳng định công ty đã có quy trình, quy định, chế tài chặt chẽ trong hoạt động thu hồi nợ, đảm bảo tuân thủ pháp luật. Các cá nhân có hành vi vi phạm quy định của công ty và quy định của pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Công ty không bao che cho các cá nhân sai phạm.

Hiện tại, F88 đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân nói trên, đồng thời rà soát các điểm kinh doanh của F88 nhằm đảm bảo hoạt động tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Chiều 30/3, tại Công an tỉnh Tiền Giang, Bộ Công an tổ chức hội nghị hội ý nghiệp vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm cưỡng đoạt tài sản hoạt động dưới dạng núp bóng, liên quan doanh nghiệp, công ty luật.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết, công an thành phố đã triệt xóa 6 băng nhóm cưỡng đoạt tài sản núp bóng các công ty tài chính, luật, mua bán nợ… Đối với Công ty CP kinh doanh F88, chi nhánh TP.TPHCM, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can là trưởng nhóm và nhân viên.

Công an TP.HCM đã tổng kiểm tra hành chính, phát hiện 79 địa điểm kinh doanh của F88 có các lỗi vi phạm quy định về quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Minh Tuệ