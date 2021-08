10 năm tù cho kẻ hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

(VTC News) -

Ngày 25/8, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Ngô Công Trứ (33 tuổi, trú xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, Phú Yên) về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2020 đến tháng 1/2021, trong thời gian sinh sống tại TP.HCM và tỉnh Phú Yên, qua mạng xã hội, Ngô Công Trứ biết tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” là tổ chức phản động lưu vong do Đào Minh Quân đang sống tại Mỹ cầm đầu.

Dù biết rõ nhưng Trứ vẫn mù quáng ủng hộ “cương lĩnh”, “điều lệ” và làm đơn tự nguyện tham gia tổ chức, được kết nạp là thành viên nhằm hoạt động với mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay thế bằng nhà nước “Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa” do Đào Minh Quân làm Tổng thống.

Ngô Công Trứ tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 25/8.

Bằng nhiều hình thức khác nhau như sử dụng mạng xã hội Facebook, Youtube, Trứ kích động, nói xấu lãnh tụ. Không những vậy, Tú sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “D Leh Trư” và “Ngô Trứ” vận động nhiều người thân trong gia đình tham gia tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.

​Ngày 4/2/2021, từ các chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Công Trứ để điều tra về hành vi “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, theo Khoản 1 Điều 109 Bộ Luật hình sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt Ngô Công Trứ 10 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo quy định tại khoản 1 Điều 109 Bộ Luật hình sự.