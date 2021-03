10 năm trốn truy nã rồi bị bắt bởi vi phạm giao thông

(VTC News) -

Ngày 18/3, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đang tạm giữ Phạm Tất Vinh (49 tuổi, trú phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Vũ Thanh Trọng (38 tuổi, trú quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng).

Trước đó, khoảng 20 h ngày 15/3, Trọng chạy xe máy BKS 43C1-622.47 chở Vinh từ quận Hải Châu đến quán bar ở quận Sơn Trà chơi thì bị Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an quận Hải Châu dừng xe kiểm tra vì vi phạm Luật Giao thông.

Vinh và Trọng bị cơ quan công an tạm giữ.

Vinh tỏ thái độ bất hợp tác, yêu cầu lực lượng công an trình bày lý do “vì sao dừng xe”. Kiểm trong cốp xe Vinh, công an thu 3 viên thuốc lắc. Test nhanh, cả Vinh và Trọng đều dương tính ma túy.

Qua đấu tranh, khám xét nơi ở của Vinh và Trọng tại đường Mân Quang 4 (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà), Công an phát hiện thêm nhiều ma túy, thuốc lắc.

Lúc này, Vinh mới chịu nhận số ma túy là của mình và khai sử dụng tên giả, giấy tờ giả để che giấu thân phận bị truy nã. Cụ thể, năm 2010 Vinh bị Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) truy nã về hành vi “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”. Sau khi trốn nã, Vinh trôi dạt qua nhiều tỉnh, thành và khi về Đà Nẵng thì bị phát hiện.