10 năm bị ba lần thay đổi tội danh, người đàn ông ở Bắc Giang liên tục kêu oan

(VTC News) -

Theo tìm hiểu của VTC News, Công ty Cổ phần Hưng Sơn là một doanh nghiệp kinh doanh phân phối hàng tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, được thành lập từ năm 2009. Doanh nghiệp này do ông Thân Văn Hưng (SN 1976, hộ khẩu thường trú tại nhà B2 khu tập thể Phân Đạm (TP Bắc Giang) làm giám đốc.

Do nhu cầu về vốn để kinh doanh nên ngày 8/12/2010, Ban Giám đốc Công ty đã ký hợp đồng với Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng (VPBank)–chi nhánh tại Bắc Giang để vay số tiền 6,5 tỷ đồng, thời hạn vay kể từ ngày ngân hàng giải ngân đến 25/3/2011.

Đến thời hạn thanh toán, Công ty Hưng Sơn mới chỉ trả 2,5 tỷ đồng tiền gốc và 300 triệu đồng tiền lãi cho Ngân hàng VPBank. Số còn lại là 4 tỷ đồng tiền gốc và tiền lãi Công ty Hưng Sơn đã đến hạn trả nhưng chưa thanh toán nên Ngân hàng VPBank Bắc Giang đã gửi đơn đến Cơ quan CSĐT ông an tỉnh Bắc Giang tố cáo.

Ngày 19/12/2011, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Thân Văn Hưng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Kết luận điều tra cũng như cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bắc Giang truy tố ông Thân Văn Hưng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Viện KSND tỉnh Bắc Giang.

Điều đáng nói là trong vụ án này Viện KSND và TAND tỉnh Bắc Giang đã 5 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung cho cơ quan điều tra để làm rõ ý thức chủ quan, mục đích chiếm đoạt số tiền 4 tỷ đồng hay 6,5 tỷ đồng. Đồng thời, Viện KSND đề nghị làm rõ trách nhiệm của từng thành viên HĐQT Công ty Hưng Sơn.

Nhưng trong quá trình điều tra vụ án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) nay là PC03 - Công an Bắc Giang đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can số 05/PC46 ngày 3/2/2016 và khẳng định ông Thân Văn Hưng không phạm tội lừa đảo, nhưng có căn cứ phạm tội sử dụng trái phép tài sản theo Điều 142 Bộ luật Hình sự sửa đổi và quyết định này đã được Viện KSND tỉnh Bắc Giang phê chuẩn.

Cũng tại đây, CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã không xác định được ai là người bị hại, phía Ngân hàng VPBank Bắc Giang hay phía đối tác làm ăn với Công ty Hưng Sơn.

Do vậy CQĐT đã phải ra quyết định tạm đình chỉ vụ án số 25/PC46 ngày 6/2/2016 do Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang kí với lý do: “Do tranh chấp giữa ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Bắc Giang và chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Bắc Ninh – Bắc Giang nên cần phải xác định rõ nguyên đơn dân sự trong vụ án hình sự bằng một bản án dân sự của Toà án ”.

Đến ngày 25/12/2020, CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định phục hồi điều tra và ngày 28/12/2020, PC46 (nay là PC03) đã thay đổi quyết định khởi tố bị can chuyển từ tội sử dụng trái phép tài sản theo Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 1999 sang tôi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015; đồng thời ra lệnh bắt tạm giam ông Thân Văn Hưng lần thứ 2.

Trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang.

Liên quan đến vụ án này, luật sư Tạ Anh Tuấn - Trưởng Văn phòng luật sư Bách Gia Luật và Liên Danh (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, chỉ một vụ việc của ông Thân Vân Hưng - Giám đốc Công ty Cổ phần Hưng Sơn với việc vay vốn Ngân hàng chậm trả mà CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã thay đổi đến 3 lần tội danh. Từ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau đó chuyển sang tội danh sử dụng trái phép tài sản và cuối cùng chuyển thành tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Do trước đó ông Hưng bị CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố và bắt tạm giam 16 tháng từ ngày 19/12/2011 đến tháng 6/2013. Sau đó, ông Hưng được tại ngoại và đến tháng 8/12/2020 ông Hưng bị bắt tạm giam trở lại.

Như vậy từ ngày 25/5/2011 đến 28/12/2020, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội danh của ông Thân Văn Hưng đã quá 5 năm theo Khoản 2 Điều 27 Bộ luật Hình sự năm 2015. Lẽ ra CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang phải ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án theo đúng quy định tại Điểm a, b Khoản 1, Điều 230 Bộ luật Tố tụng Hình sự vì thời hiệu đã gần 10 năm, nhưng đến nay ông Thân Văn Hưng vẫn đang bị giam giữ ở trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang.

Luật sư Tạ Anh Tuấn - Trưởng Văn phòng luật sư Bách Gia Luật và Liên Danh (Đoàn Luật sư Hà Nội).

"Việc Cơ quan CSĐT/Viện KSND tỉnh Bắc Giang lại ra Quyết định phục hồi điều tra, đồng thời ra Quyết định thay đổi tội danh từ sử dụng trái phép tài sản sang tội danh lạm dụng tín nhiệm là trái quy định của pháp luật, không thể hiện đúng nội dung hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 01/2020.

Vụ án này đáng lẽ Cơ quan tiến hành tố tụng ở Bắc Giang phải ra Quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra đối với bị can Thân Văn Hưng, việc thi hành lệnh bắt tạm giam trở lại bị can Thân Văn Hưng là trái luật, vi phạm Điểm b, c Khoản 1 Điều 125 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 quy định về hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn.

Điểm b, c, Điều 125 quy định: Mọi biện pháp ngăn chặn đang áp dụng phải được hủy bỏ khi thuộc một trong các trường hợp sau: b) Đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án; c) Đình chỉ điều tra đối với bị can, đình chỉ vụ án đối với bị can", luật sư Tuấn cho biết thêm.

Trước sự việc trên, ngày 13/5, phóng viên VTC News có buổi làm việc với đại diện Công an tỉnh Bắc Giang là Thượng tá Vũ Văn Đấu, Phó Giám đốc, Thủ trưởng CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang.

Trả lời phóng viên, Thượng tá Vũ Văn Đấu cho biết, trong vụ án của ông Thân Văn Hưng thì gia đình bị can đã có nhiều đơn kêu oan, tố cáo một số người khác có liên quan.

Trong tiến trình điều tra, các cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án vào năm 2011, sau đó có một số tình tiết liên quan đến vụ án này nên TAND tỉnh Bắc Giang đã có quyết định tạm đình chỉ, nhưng đến nay khi không còn căn cứ tạm đình chỉ, CQĐT đã cho phục hồi điều tra, chuyển tội danh từ sử dụng trái phép tài sản sang tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với ông Thân Văn Hưng.

Đến nay, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và dự kiến sẽ kết thúc điều tra vào đầu tháng 6/2021.

PV VTC News làm việc với Công an tỉnh Bắc Giang.

“Vụ án này vẫn còn thời hiệu và chúng tôi đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang vẫn đang tiếp tục điều tra và chúng tôi sẽ trả lời các nhà báo sau khi chúng tôi có kết luận điều tra.

Tất cả các nội dung mà gia đình ông Thân Văn Hưng kêu oan cùng các chứng cứ khác thì chúng tôi phải xác minh, điều tra triệt để. Chúng tôi cũng đã gửi thông báo cho gia đình ông Hưng về những nội dung đề nghị xác minh trong quá trình điều tra. Kết quả cuối cùng oan sai đến đâu thì Tòa án sẽ có kết luận cuối cùng", ông Đấu nói.

Trong 10 năm với nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, thay đổi tội danh liên tục nhưng vẫn chưa xác định được chính xác tội danh của bị can, khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính minh bạch của vụ án, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ điều tra, CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.