10 mẹo vặt 'thần thánh' từ vỏ chuối rất ít người biết

(VTC News) -

Ăn xong một quả chuối bạn sẽ làm gì? Hầu hết mọi người đều sẽ vứt vỏ vào thùng rác mà không biết rằng vỏ chuối có rất nhiều công dụng thần kỳ đối với việc làm đẹp cũng như các công việc khác.

10 mẹo vặt từ vỏ chuối dưới đây sẽ "cứu" bạn trong nhiều tình huống, hiệu quả sẽ khiến bạn bất ngờ.

Đánh bóng đồ bạc

Khi đồ dùng, trang sức bằng bạc bắt đầu mất độ bóng hoặc xỉn màu, hãy làm mới lại bằng vỏ chuối. Trong vỏ chuối có nhiều kali, giúp làm sạch các đồ vật bằng kim loại trong đó có bạc.

Mẹo đánh bóng bạc bằng vỏ chuối.

Cách thực hiện:

Lấy vỏ chuối cho vào máy xay.

Thêm nửa cốc nước vào hỗn hợp.

Xay cho đến khi hỗn hợp trên trở nên sền sệt.

Chà xát đồ bạc với hỗn hợp trên trong vài phút và rửa sạch.

Làm trắng răng

Vỏ chuối rất giàu kali, có thể giúp giảm các vết ố vàng trên răng, hậu quả của thói quen dùng nhiều cà phê, trà, quả việt quất và mâm xôi.

Mẹo vặt làm trắng răng bằng vỏ chuối.

Cách thực hiện:

Đánh răng và súc miệng sạch.

Lấy mặt trong của vỏ chuối chà lên răng trong 2 phút.

Súc miệng và lặp lại hàng ngày.

Giảm mụn trứng cá

Vỏ chuối chứa nhiều vitamin C, vitamin E, kali, kẽm, sắt, mangan. Những chất này có thể làm dịu làn da đang bị viêm và giảm sự bùng phát của mụn. Lutein và carotenoid trong vỏ chuối cũng giúp kháng viêm và giảm mụn.

Vỏ chuối làm giảm mụn trứng cá.

Cách thực hiện:

Chà vỏ chuối lên da và để dịu trong 5 đến 10 phút.

Rửa sạch bằng nước ấm

Lặp lại hai lần mỗi ngày.

Giảm nếp nhăn

Các nếp nhăn trên mặt xuất hiện khi da mất đi độ đàn hồi và săn chắc. Các chất chống oxy hóa và vitamin C trong vỏ chuối có thể giúp giảm sự xuất hiện chúng.

Vỏ chuối có công dụng trong làm đẹp.

Cách thực hiện:

Chà cỏ chuối lên da và để trong 30 phút hoặc qua đêm

Rửa sạch mặt và dùng dưỡng ẩm

Lặp lại 3 lần một tuần.

Giảm ngứa da

Vỏ chuối cũng là phương pháp chữa trị ngứa da tuyệt vời tại nhà do chứa nhiều chất kháng histamine, magie, vitamin C và vitamin E. Có thể dùng vỏ chuối để giảm ngứa do cây thường xuân hoặc do muỗi đốt.

Vỏ chuối giúp giảm ngứa da.

Cách sử dụng:

Đắp vỏ chuối lên vùng da bị ngứa.

Để yên trong 10 đến 15 phút.

Lau sạch và lặp lại ở các vùng da khác.

Loại bỏ các mảnh dằm trên da

Vỏ chuối rất nhiều enzym và những enzym này có tác dụng hút các vật thể lạ trên da, giúp bạn lấy các mảnh dằm hoặc kim loại dễ hơn dùng nhíp rất nhiều.

Loại bỏ các mảnh dằm, vụn.

Cách sử dụng:

Đắp vỏ chuối chín trên mảnh da bị đâm

Để yên trong vòng 15 phút

Lấy ra nhẹ nhàng mà không cần chà xát.

Ủ phân trồng cây

Thêm vỏ chuối vào đống phân trộn của bạn để cung cấp thêm canxi, magie, lưu huỳnh, phốt pho, kali và natri - tất cả đều quan trọng đối với sự phát triển khỏe mạnh của cây trồng.

Dùng vỏ chuối để ủ phân trồng cây.

Cách sử dụng:

Cắt vỏ chuối thành các miếng nhỏ

Vùi vỏ chuối dưới gốc cây mà bạn muốn bón phân – nơi lý tưởng nhất là bên cạnh rễ cây

Tưới nước ngay cho cây để đất phủ lên trên.

Làm mờ các vết sẹo

Vỏ chuối có khả năng làm giảm các vết kích ứng trên da như sưng tấy, mẩn đỏ và sẹo.

Mẹo làm mờ sẹo từ vỏ chuối.

Cách sử dụng:

Lấy vỏ chuối và đắp lên vùng da bị sẹo

Để trong 1 giờ hoặc qua đêm

Lặp lại hàng ngày để đạt kết quả tốt nhất

Chữa đau đầu

Nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp tự nhiên để điều trị chứng đau đầu và đau nửa đầu của mình, không có gì bằng vỏ trái cây. Việc đắp vỏ chuối lên trán và sau gáy có thể giúp giảm đau đầu nhờ chất kali trong vỏ.

Vỏ chuối giúp giảm triệu chứng đau đầu.

Cách sử dụng: