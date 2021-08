10 lý do khiến bạn vẫn nằm mơ thấy người yêu cũ

(VTC News) -

Giấc mơ phản ánh một phần cuộc sống hiện thực và chúng ta thường tự hỏi tại sao khi những nhân vật đặc biệt xuất hiện trong mộng. Người yêu cũ cũng vậy.

Theo các nhà tâm lý, có 10 lý do của việc nằm mơ thấy người cũ, và không phải còn mơ là còn yêu.

Muốn khép lại quá khứ

Điều bạn nhớ đến về người yêu cũ không hẳn là những cảm giác lãng mạn của tình yêu mà có thể là cả nỗi đau. Theo Terri Orbuch, chuyên gia tâm lý về các mối quan hệ, việc mơ về người yêu cũ có thể mang ý nghĩa bạn đang tìm cách khép lại quá khứ. Có thể bạn không bằng lòng với cách kết thúc cuộc tình hoặc đang cố gắng vượt qua nỗi đau mà chuyện chia tay đã để lại sâu trong tim bạn.

Lo về sự trọn vẹn trong cuộc tình mới

Nhà nghiên cứu giấc mơ Ally Mead cho rằng nếu mơ về người yêu cũ khi bắt đầu một cuộc tình mới với người khác, có thể bạn đang ngầm so sánh họ để cảm thấy an tâm rằng mọi thứ trong mối quan hệ mới sẽ tốt đẹp hơn. Tâm lý bạn luôn cố gắng tìm ra điểm cộng và điểm trừ của mối quan hệ cũ để đảm bảo an toàn khi bắt đầu một mối quan hệ mới.

Cần thay đổi sau khi chia tay

Giấc mơ về người yêu cũ cũng mang một ý nghĩa biểu tượng. Có lẽ cảm xúc của bạn đang hướng tới cách tốt nhất để hàn gắn tất cả những tổn thương xảy ra trong quá khứ. Vì vậy hãy nghĩ về lý do khiến cuộc tình của bạn chấm dứt và những điều bạn đã làm khiến hai người chia tay. Nếu đó là lỗi của bạn và ngay cả khi không phải, việc sửa khuyết điểm và ngăn nó tái diễn trong mối quan hệ mới có thể giúp chấm dứt hoàn toán giấc mơ này.

Không thể tìm được ai tốt hơn

Bạn có thể gặp được cả trăm người yêu thương mình nhưng vẫn không thấy phù hợp. Người yêu cũ là mối bận tâm lớn nếu bất giác bạn cứ nghĩ về họ. Hãy tự hỏi bản thân xem liệu bạn có muốn hai người quay lại với nhau không và cân nhắc thật kỹ để tìm đáp án. Giải quyết được mối bận tâm này, bạn mới có thể chấm dứt được những giấc mơ.

Lỗi ở bạn chứ không phải người cũ

Người yêu cũ trong giấc mơ có thể là đại diện cho một phần của bạn. Điều đó có nghĩa bạn đã đánh mất cảm xúc ban đầu, cả những gì bạn yêu thích trong mối quan hệ trước đây và đã đến lúc lấy lại điều đó. Hoặc có thể là bạn đang bỏ bê bản thân theo cách nào đó. Dù thế nào đi chăng nữa, hãy nhìn nhận lại những gì bạn đã trải qua và xem mình có cần thay đổi gì để hoàn thiện mình không.

Việc lo mình bị tổn thương lần nữa cũng là lý do khiến bạn mơ đến người yêu cũ.

Sợ bị tổn thương lần nữa

Đối với nhiều người, vượt qua bóng ma của mối quan hệ cũ là điều khó khăn, đơn giản vì nó đi kèm với nỗi sợ bị tổn thương một lần nữa, đặc biệt nếu cuộc chia tay để lại những nỗi đau khủng khiếp. Điều đó có thể liên quan đến việc người yêu cũ xuất hiện trong giấc mơ của bạn. Bạn không muốn đi vào vết xe đổ của mối tình cũ và chẳng sẵn lòng để yêu thêm một ai đó.

Người yêu cũ trong mơ chính là bạn

Người yêu cũ xuất hiện trong mơ có thể do tâm trí bạn đang muốn cắt đứt mọi điều trong quá khứ. Tâm trí muốn nói rằng bạn đang kìm nén một thực thể biết yêu trong mình, bạn cần mở lòng hơn nữa và kết nối lại với chính mình. Hãy yêu thương bản thân nhiều hơn và đừng tiêu hao năng lượng vào những mối quan hệ bên ngoài vào lúc này.

Cố gắng tha thứ

Nếu chuyện giữa hai người có cái kết không mấy tốt lành và bạn từng nghĩ không bao giờ tha thứ thì giấc mơ gặp người yêu cũ là cách não bộ tạo ra sự vị tha cho bạn. Hãy tha thứ tất cả mọi điều họ đã làm vì cả hai đã không còn ở bên nhau, và để giải thoát mình khỏi những khổ sở mà họ đã gây ra.

Còn lưu luyến khoảnh khắc bên nhau

Bạn nhìn thấy người yêu cũ trong giấc mơ có thể là do đang nhớ nhung điều gì đó trong cuộc sống cũ, khi có người ấy ở bên, những điều từng khiến bạn rất hạnh phúc và muốn quay lại. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn có nghĩa bạn đang nhớ người ấy mà chỉ nhớ những khoảnh khắc, cảm giác hạnh phúc trong tình yêu. Đó có thể là nơi hai người đã sống, điều đã làm cùng nhau, khoảng thời gian bạn cảm thấy bình yên khi ở cùng họ...

Có điều gì làm bạn không hạnh phúc

Người yêu cũ trong mơ có thể biểu trưng cho một điều gì đó trong cuộc sống khiến bạn không hạnh phúc và bạn cần phải chấm dứt nó. Hãy rời bỏ những điều làm bạn đau khổ và bắt đầu lại mọi thứ.