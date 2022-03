10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021 là ai?

Lĩnh vực Quốc phòng an ninh: Thượng uý Nguyễn Tiến Duy (27 tuổi) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia Hội thao Quân sự quốc tế Army Games năm 2021 tại Liên bang Nga, danh hiệu Trưởng ngành Hàng hải xuất sắc nhất do Ban tổ chức Army Games năm 2021 trao tặng, bằng khen do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 2021.