10 điều phụ huynh tưởng tốt nhưng lại gây hại cho trẻ

So sánh con với đứa trẻ khác: Việc so sánh con với đứa trẻ khác nhằm khích lệ con cố gắng thường gây hại hơn có lợi. Nó dẫn đến sự đố kỵ, ghen ghét, ganh đua, đặc biệt nếu 2 trẻ là anh chị em ruột. Sự so sánh ấy cũng tổn thương lòng tự trọng của trẻ. Vì thế, cha mẹ nên học cách động viên con, khen ngợi những điểm mạnh, hành vi tích cực. (Ảnh: Womansera)