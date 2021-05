10 dấu hiệu sẩy thai chị em phụ nữ nên biết

Co thắt cơ nghiêm trọng: Đau bụng và co thắt cơ bụng là dấu hiệu thường gặp khi mang thai và thai phụ khỏe mạnh cũng có thể gặp phải tình trạng này. Tuy nhiên, nếu thai phụ bị đau bụng với các cơn co thắt như khi hành kinh, mà cơn đau không có dấu hiệu thuyên giảm, đó có thể là dấu hiệu sẩy thai.