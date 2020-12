10 bài hát Giáng sinh hay nhất, được nghe nhiều nhất năm 2020

(VTC News) -

Dưới đây là những bài hát Giáng sinh được nghe nhiều nhất năm 2020 do Spotify thống kê.

"All I Want for Christmas Is You" - Mariah Carey

Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1994, trong suốt hơn hai thập kỷ, ca khúc ngọt ngào của Mariah Carey “All I Want For Christmas Is You” đã giúp các cặp tình nhân xích lại gần nhau hơn trong mùa Giáng sinh lạnh giá.

Lời ca mang đầy ý nghĩa của cô gái trẻ dành cho người yêu “Em không muốn gì nhiều cho lễ Giáng sinh, em cũng không cần những gói quà. Chỉ có điều duy nhất em muốn trong lễ Giáng sinh đó là anh”. Bài hát Giáng sinh này đã được nhiều nghệ sĩ tên tuổi hát lại như Shania Twain, Samantha Mumba, nhóm rock My Chemical Romance hay nữ diễn viên trẻ Olivia Olson đã biểu diễn trong phim bộ phim Love Actually.

"Last Christmas" - Wham

"Last Christmas" là bài hát do bộ đôi ca sĩ nhạc pop Wham trình bày và được Epic Records phát hành vào năm 1984. Tính đến nay, “Last Christmas” đã trở thành ca khúc được các nghệ sĩ trẻ cover nhiều nhất. Mỗi năm, hàng loạt bản ghi âm ca khúc này theo nhiều phong cách khác nhau được phát hành.

Giai điệu bài hát da diết là lời tâm sự của chàng trai về một tình yêu không thành trong mùa Giáng sinh. “Last Christmas” khơi gợi những kỷ niệm cũ trong mỗi con người nhưng sau đó lại kéo chúng ta trở về thực tại của một mùa Giáng sinh đang đến.

"Santa Tell Me" - Ariana Grande

"Santa Tell Me" do chính Ariana Grande đồng sáng tác cùng Ilya Salmanzadeh và Savan Kotecha. Bài hát được phát hành vào ngày 24/11/2014 dưới dạng đĩa đơn Giáng sinh. Đây là đĩa đơn thứ năm được trích từ album "Christmas Kisses" của nữ ca sĩ.

Bài hát R&B và soul mang đậm không khí Giáng sinh. Ariana Grande lần đầu tiên trình diễn nó vào năm 2014 trong buổi hòa nhạc "A Very Grammy Christmas Special" ở Los Angeles, được phát sóng trên CBS.

"It's Beginning to Look a Lot like Christmas" - Michael Buble

"It's Beginning to Look a Lot kike Christmas" là một bài hát Giáng sinh được viết vào năm 1951 bởi Meredith Willson. Ban đầu bài hát có tựa đề là "It's Beginning to Look Like Christmas". Bài hát đã được nhiều nghệ sĩ thu âm nhưng nổi tiếng nhất là phiên bản của Perry Como và The Fontane Sisters vào năm 1951.

Michael Buble đã thu âm lại bài này với phong cách cổ điển, phát hành vào năm 2011 trong album "Christmas".

"Mistletoe" - Justin Bieber

"Mistletoe" được viết bởi Bieber và nhà sản xuất Nasri, Adam Messinger. Bài hát được phát hành vào ngày 17/10/2011 với vị trí là đĩa đơn chính trong album phòng thu thứ hai và album Giáng sinh đầu tiên của Justin Bieber mang tên "Under the Mistletoe".

Bài hát âm hưởng Pop, R&B và có một chút Reggae. "Mistletoe" nhận được đánh giá tích cực từ hầu hết các nhà phê bình âm nhạc. Bài hát đã lọt vào top 10 ở Canada, Đan Mạch và Na Uy, vào top 40 ở 9 quốc gia khác.

"It's the Most Wonderful Time of the Year" - Andy Williams

"It's the Most Wonderful Time of the Year" là một bài hát Giáng sinh nổi tiếng được viết trong vào năm 1963 bởi Edward Pola và George Wyle. Andy Williams đã thu âm bài hát này cho album Giáng sinh đầu tiên của ông, mang tên "The Andy Williams Christmas Album".

"Rockin 'Around the Christmas Tree" - Brenda Lee

"Rockin 'Around the Christmas Tree" được viết bởi Johnny Marks và được ghi âm bởi Brenda Lee vào năm 1958. Đây là bài hát Giáng sinh hiếm hoi thuộc thể loại Rock 'n' roll được phát hành vào thời điểm này. Rất nhiều nghệ sĩ đã cover lại ca khúc.

Vào dịp kỷ niệm 50 năm bài hát ra đời vào năm 2008, phiên bản gốc của Brenda Lee đã bán được hơn 25 triệu bản với lượt tải xuống kỹ thuật số nhiều thứ 4 trong số các đĩa đơn Giáng sinh.

"Jingle Bell Rock" - Bobby Helms

"Jingle Bell Rock" là một bài hát Giáng sinh phổ biến được sáng tác bởi Joseph Carleton Beal và James Ross Booth vào năm 1957. Ca khúc được lên sóng thường xuyên tại các đài phát thanh ở Mỹ trong suốt dịp Giáng sinh. Với giai điệu vui tươi như ngân vang lên tiếng chuông, “Jingle Bell Rock” tạo cảm giác một mùa Giáng sinh rộn ràng và vui vẻ.

"Do They Know It's Christmas?" - Band Aid

"Do They Know It's Christmas?" được viết bởi Bob Geldof và Midge Ure vào năm 1984 để gây quỹ cứu trợ nạn đói ở Ethiopia (1983-1985). Phiên bản gốc được sản xuất bởi Midge Ure và phát hành bởi Band Aid đã bán được 1 triệu bản trong tuần đầu tiên và giữ vị trí số một trong 5 tuần.

Nó là đĩa đơn bán chạy nhất trong lịch sử bảng xếp hạng Anh cho đến năm 1997, khi "Candle in the Wind" của Elton John được phát hành để tưởng nhớ Diana, Công nương xứ Wales.

"Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!" - Frank Sinatra

Là một trong số những ca khúc bán chạy nhất mọi thời đại, phiên bản gốc lần đầu tiên được thu âm vào năm 1945 bởi Vaughn Monroe. Ca khúc còn được gọi là "Let It Snow" được viết bởi nhà thơ trữ tình Sammy Cahn và nhà soạn nhạc Jule Styne vào tháng 7/1945.

Lời bài hát nói về mong ước có tuyết rơi trong những ngày nóng nực, tuy nhiên vì lời bài hát nghe đậm không khí Giáng sinh nên nó được biết đến nhiều trong dịp Giáng sinh. Hàng năm đã có vô số các nghệ sĩ khác hát lại “Let it snow”.